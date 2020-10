Jennifer López antes de ZAMBULLIRSE en la alberca luce el poder de sus encantos ¡Bailando!

Jennifer López entes de ZAMBULLIRSE en la alberca luce el poder de sus encantos

Jennifer López es una de las celebridades de Hollywood que a sus 51 años de edad posee uno de los cuerpos más espectaculares de la farándula y sus fans no dejan de halagarla y rendirse sus comentarios.

Es por eso que recientemente la bella Jennifer López se ha lucido tremendamente con top corto y leggings frente a su alberca antes de zambullirse y tal parece que con dicho atuendo la hace parecer veinteañera y sus fans siempre se encargan de decírselo en redes sociales.

La sensual pose de Jennifer Lopez en leggings

La cantante de éxitos como On the floor y El anillo, aparece luciendo un top en color negro mientras posa en su alberca en un día muy relajado, fuera de compromisos, pues así lo dio a conocer Álex Rodríguez, su pareja, quien compartió el video en Instagram y provocó lluvia de halagos a la famosa.

En este video esta aparece bailando un fragmento de la canción de Rick Ross You know I got it, mientras en un instante voltea a la cámara que la graba, La Diva del Bronx se muestra emocionada en lo que parece ser el inicio de un gran día que pasará al lado del amor de su vida.

Hay que destacar que según un reporte en distintos portales de noticias, Dodd Romero, su entrenador personal, compartió en días pasados algunos de los secretos de la famosa estrella de la música y el cine originaria de Nueva York, e hizo público que no puede vivir sin hacer ejercicio.

Resulta que uno de los secretos de la estrella Hollywoodense es que hace esquemas de altas repeticiones, la mayoría de sus ejercicios abdominales van desde 50, 35, 21, 14 repeticiones, además nunca hace la misma rutina de abdominales dos veces, por lo que el cuerpo nunca se aclimata y todos sus ejercicios de abdominales están diseñados para alargar y tensar los músculos, asegún reveló su entrenador.

TE PUEDE INTERESAR: Jennifer López: Te vas IMPACTAR al conocer el nuevo integrante de su familia

Cabe recordar que Jennifer Lynn Lopez Rodríguez es el nombre completo de JLo y es originaria de Nueva York, Estados Unidos (1969); además de cantante es también actriz, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y empresaria.

¿Crees que Jennifer López luce espectacular piernas a sus 51 años?