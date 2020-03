Jennifer López al NATURAL se luce desde su estudio ¡En shock!

La cantante Jennifer López, quien es conocida como la famosa Diva del Bronx, ha causado furor en las redes sociales al aparecer en una foto sin casi nada de retoques trabajando dentro de su estudio musical.

No queda duda de que la ex esposa de Marc Anthony cautivó a sus seguidores al compartir una imagen de ella trabajando desde el estudio con un look muy sencillo que dejó ver su belleza natural alejada de todos los brillos, joyas y maquillajes a los que está acostumbrada.

Jennifer López al NATURAL

La diva latina de 50 años, se ha mostrado en esta ocasión lejos de la elegancia de los maquillajes del que todo mundo está acostumbrado a verla en cualquier parte, por eso ahora para mostrar el lado más vulnerable de una mujer, se ha lucido mientras trabaja desde el estudio en nueva música para sus fanáticos.

Hay que destacar que esta serie de fotos han dado mucho de qué hablar y han sido muy comentadas entre los seguidores de Jennifer López debido a que se muestra como nunca antes lo había hecho, sin la elegancia de sus atuendos, sus extensiones, sus deslumbrantes maquillajes y ajustadas prendas que pronuncian su figura digna de toda una joven.

En las exclusivas fotos se puede ver a JLO ensayando y preparando sus nuevos temas en piano mientras utiliza una camiseta oscura sin mangas y leggins de camuflaje, así como su corte natural de cabello, sin arreglos ni extensiones.

TE PUEDE INTERESAR: Jennifer López reveló en Twitter su número telefónico

Cabe destacar que pese a que Jennifer López luce al natural, la aceptación de los fanáticos ha sido increíble, pues han halagado su belleza al natural, así como la emoción porque la cantante lance nuevos temas o su nuevo material discográfico ya que después de su insuperable actuación en el medio tiempo del Super Bowl se ha hecho de más seguidores.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana