Jennifer Lopez: Su mamá “MOVIÓ EL BOTE” en pleno concierto de la "Diva del Bronx" (VIDEO)

La “Diva del Bronx” Jennifer Lopez se encuentra totalmente comprometida con su gira “It’s my party”, por ello se lució recientemente en su triunfal regreso en los escenarios del Madison Square Garden.

Pero en esta ocasión no fue solo JLo la que derrochó sensualidad en el concierto, pues ubo otra protagonista que opacó a la destacada cantante estadounidense.

Resulta que quien se robó la mirada de todos fue la madre de la diva del Bronx, quien sorprendió a todos con sus pasos de baile, a pesar del “sold out” que logró el show de Jennifer Lopez en el primero de sus dos conciertos en Nueva York.

Fue el prometido de Jennifer Lopez, Álex Rodríguez que a través de sus stories en Instagram, se encargó de mostrar los pasos de baile de Guadalupe Rodríguez, madre de la artista.

La progenitora de la diva del Bronx fue captada bailando al ritmo de su hija, así se logra ver en las imágenes compartidas por Álex Rodríguez , mientras Jennifer Lopez ofrecía lo mejor de su repertorio en el escenario.

En cuanto a Jennifer Lopez lució radiante en este primer concierto luciendo un atuendo Versace con cristales Swarovski de Fly Girl, seleccionado por el estilista Rob Zangardi, con el que mostró su extraordinaria figura.

En la presentación la “Diva del Bronx” tuvo más de 19 cambios de vestuario durante las poco más de dos horas del concierto, deleitando con sus grandes éxito conocidos a nivel mundial.

Cabe destacar que Jennifer López terminó el tramo canadiense de su gira It's My Party: The Live Celebration; este es el último show de la diva del Bronx, que cumplirá 50 años el 24 de julio y ha sido un gran éxito en el Centre Bell de Montreal, para luego ir por delante de varios shows en los Estados Unidos.

