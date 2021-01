Jennifer Lopez NIEGA cirugías plásticas y Botox ¿Todo es natural?

Jennifer Lopez puede verse igual que hace 20 años, pero niega haberse sometido a una cirugía estética para alterar su apariencia. Y en La Verdad Noticias te contamos lo que le dijo a un fan que la acusó de usar Botox.

A los 51 años, Jennifer Lopez luce increíble, entonces, ¿uso Botox? ¿otros rellenos? ¿cirugía esteticas? Bueno, J.Lo dice que todo es natural.

La respuesta de Jennifer Lopez ante las acusaciones

La cantante respondió a un fan que comentó en uno de sus videos de selfies en Instagram promocionando su línea JLo Beauty. La persona le dijo que "definitivamente" tiene Botox.

"LOL esa es solo mi cara!!!" escribió Jennifer López. "¡Por la 500 millonésima vez... nunca me he hecho Botox ni ningún otro inyectable o cirugía! Solo digo".

Jennifer Lopez respondió a aquellos que la acusaron de usar Botox

Ella agregó: "¡Consíguete un poco de JLO BEAUTY y siéntete hermosa en tu piel! Y aquí hay otro secreto de JLO Beauty: intenta pasar tu tiempo siendo más positivo, amable y edificante con los demás, no pierdas tu tiempo tratando de traer otros abajo, eso te mantendrá joven y hermosa también!!! "

En diciembre pasado, Jennifer López recordó una época en la que tenía poco más de 20 años y un hombre con el que estaba saliendo la animó a recibir Botox mientras estaban en una cita con el médico. Sin embargo, dijo que se negó.

"No he tenido Botox hasta el día de hoy", dijo la estrella a la revista ELLE. “Y [el médico] dijo, ¿Sabías que tienes una pequeña línea aquí? Deberíamos comenzar con Botox'. Quiero decir, tenía que tener 23 años, ¿verdad? Y yo estaba como, 'Voy a aprobar'. De todos modos, no me gustaban las agujas, pero el novio me dijo: 'Sí, deberías empezar. Yo hago eso'. Yo estaba como, no, gracias".

Ella agregó: "Me pregunto qué me hubiera pasado si hubiera comenzado con Botox a los 23, cómo me vería ahora mismo. Mi cara sería una cara totalmente diferente hoy".

