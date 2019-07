Jennifer López: Le niegan acceso a famoso productor a la fiesta de 'La Diva del Bronx'.

Hace un par de días ‘La Diva del Bronx’ estuvo de manteles largos festejando sus 50 años de edad, teniendo una fiesta con cerca de 250 invitados en la ciudad de New York; pero a la reunión llegaron personalidades del mundo de la farándula y unos de ellos no tuvieron acceso a formar parte del cumpleaños de Jennifer López.

Tal fue el caso del productor Ryan Seacrest que viajó para la fiesta, el presentador es una de las personas más influyentes de la pantalla chica de los Estados Unidos. Sin embargo ni su inmensa fama pudo darle acceso a la fiesta de Jennifer López.

"Me presenté en la puerta muy orgulloso, sonriendo... pensando que como era un poco más tarde de las siete, que es cuando empezaba todo, ya llegaba tarde y que ella se alegraría mucho de verme porque había viajado expresamente desde Nueva York para la ocasión. Llegué al primer sitio de la fila y el hombre que controlaba el acceso me dijo:'No estás en la lista'. ¡Lo digo totalmente en serio!

Popular presentador estaounidense es bateado de la fiesta de JLo

El productor y presentador dice que intentó razonar diciendo que se trataba de un error, ya que él conocía a Jennifer López, pero le enseñaron la lista de invitados y no aparecía el nombre de Ryan Seacrest (Ryan T y un Ryan Z, pero ni rastro de Ryan Seacrest), desveló él al día siguiente en el espacio 'Live With Kelly and Ryan'.

Por tal motivo le tocó al conductor esperar en la puerta de la entrada hasta alguien del equipo de ‘La Diva del Bronx’ para que pudieran confirmar que estaba como parte de los invitados y así poder acceder al interior del recinto y disfrutar del festejo número 50 de la empresaria Jennifer López.

Tras el bochornoso momento que tuvo que pasar Ryan Seacrest la actriz Jennifer López tuvo un gran gesto al brindarle un lugar en la mesa principal y así darle un trato especial por lo ocurrido.

