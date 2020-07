Jennifer Lopez: 5 éxitos para celebrar el cumpleaños de la Diva del Bronx

El día de hoy la cantante Jennifer López se encuentra celebrando su cumpleaños número 51, razón suficiente para que sus fanáticos convirtiera el nombre de la Diva del Bronx en tendencia de las redes sociales y por esa misma razón hemos querido mostrarte cinco grandes éxitos musicales de muchos que ha logrado a lo largo de dos décadas.

Jennifer López quiso compartir en su cuenta de Instagram un vídeo recopilatorio de diversas felicitaciones que la cantante recibió el día de hoy por parte de sus fieles fanáticos, a quienes le dedicó un emotivo mensaje donde les agradece el apoyo incondicional que ha recibido durante toda su carrera artística.

"¡Muchas gracias por todos tus hermosos deseos de cumpleaños! Mientras los miro y leo a todos, no puedo evitar pensar cómo pasé mi último cumpleaños con tantos de ustedes celebrando el verano pasado y cómo este año es tan diferente. ¡Pero lo mismo es que todavía siento el amor de todos ustedes y espero que ustedes también lo sientan!”, escribió la Diva del Bronx.

5 éxitos para celebrar el cumpleaños de J-LO

Get Right

‘Get Right’ es una canción perteneciente a ‘Rebirth’, su cuarta producción discográfica lanzada en el año 2005. El tema marcó un cambio en el estilo musical de Jennifer Lopez y fue considerada por The New York Times lo considera como uno de sus trabajos más memorables.

Let's Get Loud

‘Let's Get Loud’ fue el último sencillo de ‘On the 6’, el álbum que marcó el debut de la Diva del Bronx dentro de la industria musical en 1999.

On The Floor (feat. Pitbull)

‘On the Floor’ es una canción en colaboración con el rapero Pitbull, forma parte de su séptimo álbum de estudio y contiene un sample de ‘Lambada’, icónico tema del grupo Kaoma.

Jenny from the Block

‘Jenny from the Block’ es el primer sencillo de ‘This Is Me’, su tercer álbum de estudio; esta canción provocó que la cantante reciba este apodo, mismo que hasta la fecha sigue siendo utilizado.

Waiting For Tonight

Esta canción originalmente fue interpretada por el grupo femenino 3rd Party, pero cobró gran popularidad al ser grabada una nueva versión para el álbum debut de Jennifer López. Distintos críticos especializados en música señalan que este tema es lo mejor de su carrera como cantante.

