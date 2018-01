Jennifer Lawrence y Emma Stone comenzaron su amistad al ser víctimas del mismo acosador

Ambas son actrices muy admiradas y que poco a poco se abrieron camino en Hollywood, pero algo más las une, pues Jennifer Lawrence y Emma Stone comenzaron a ser amigas debido a que fueron víctimas del mismo acosador.

Jennifer Lawrence y Emma Stone son portada de la revista W y ahí fue donde Emma reveló el escalofríante origen de esta amistad.

"Jennifer Lawrence y yo teníamos el mismo acosador, 'John el Hombre Orquesta'", reveló Emma Stone.

Esto se suma al gran escándalo de acosos y abusos sexuales que ha perjudicado y hecho que Hollywood esté en 'shock total'.

Jennifer Lawrence y Emma Stone inician su amistad por tener el mismo acosador

Las palabras de Emma Stone cobran mayor fuerza porque demuestra que las acciones por parte de los acosadores no son solo cara a cara.

"Nos escribía mensajes de texto a las dos, diciéndonos cosas como,'Voy tarde a la prueba de sonido. ¿Podrías calentar la orquesta por mí? Respóndeme para saber que lo recibiste'", contó Emma Stone.

Jennifer Lawrence y Emma Stone no sabían que el mismo hombre las acosaba y por eso temían contestar sus móviles.

"Jen y yo nos mandamos mensajes durante un año antes de conocernos", explicó Emma Stone.

Si bien ni Jennifer Lawrence ni Emma Stone conocieron a ciencia cierta quién estaba detrás de esos escalofriantes mensajes, la actriz de La La Land conjeturó que quizás este acosador trabajaba en un estudio o algo así, porque tenía el número de muchas personas.

Jennifer Lawrence y Emma Stone inician su amistad por tener el mismo acosador

Hasta el primer encuentro de Jennifer Lawrence y Emma Stone en persona descubrieron que eran víctimas de la misma persona.

"Cuando le dije a Jennifer Lawrence que viniera a mi casa, ella pensó, 'Dios mío, qué tal si es John 'el Hombre Orquesta'?. Y yo pensé, 'Dios mío, qué tal si es John 'el Hombre Orquesta'.

Así que Jennifer Lawrence me llamó y me dijo, 'Solo quería asegurarme de que no fueras John 'el Hombre Orquesta'. Y no lo era. Así nos conocimos. Es nuestra adorable historia de amor", ironizó Emma Stone.

En el pasado, la estrella de 'La la land' ha reconocido que en un primer momento tuvo sentimientos encontrados hacia Jennifer Lawrence, al tratarse de una intérprete de su misma generación y con un gran éxito y talento, que podía convertirse potencialmente en su rival a la hora de buscar ciertos papeles.

El escalofriante origen de la amistad entre Jennifer Lawrence y Emma Stone

Sin embargo, Emma Stone se dio cuenta que su actitud no estaba justificada de ninguna forma, ya que ambas contaban con unos físicos y un registro interpretativo muy diferentes, y que sería mucho inteligente que se apoyaran mutuamente en lugar de hacerse la competencia.

Jennifer Lawrence ganó un Oscar a 'Mejor Actriz' por la película Silver Linings Playbook

Pues cabe destacar que Jennifer Lawrence ha ganado muchos premios entre ellos un Oscar a 'Mejor Actriz' por la película Silver Linings Playbook misma que protagonizó con Bradley Cooper.

De igual manera Jennifer Lawrence ha sido nominada a varios premios por películas como Joy, American Hustle, Silver Linings Playbook, entre otras.

Emma Stone por su parte ha ganado también un Oscar a 'Mejor Actriz' por su participación en la película 'La la Land'.

Emma Stone ganó un Oscar a 'Mejor Actriz' por La la Land.

También Emma Stone ha sido nominada a diferentes premios por sus películas como Easy A, Birdman, Battle of the Sexes, The help.

Sin duda Jennifer Lawrence y Emma Stone son actrices muy exitosas que han sabido manejar sus carreras de la mejor manera y por supuesto amigas ante todo.