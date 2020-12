Jennifer Lawrence sorprende con radical cambio de look ¡OMG!

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence se encuentra entre las tendencias del mundo de los espectáculos tras despedirse del rubio y sorprender con un nuevo y radical cambio de look. ¡Parece otra persona!

Recordemos que Jennifer Lawrence se ha consolidado como una de las actrices más exitosas y apreciadas de Hollywood, siendo una de sus participaciones más destacadas en la saga “Los juegos del hambre”.

Sin embargo, en esta ocasión no fue ninguno de sus éxitos cinematográficos lo que la colocó entre las tendencias del momento, sino el radical cambio de look que tuvo que realizarse por una de sus películas.

Jennifer Lawrence se despide del rubio

Cabe mencionar, que Jennifer Lawrence se encuentra trabajando sobre una de las producciones más esperadas de Netflix “Don’t Look Up!”; la cual contará con participaciones de grandes estrellas del cine como Leonardo Di Caprio.

Pero en esta ocasión, fue la intérprete de “Los juegos del hambre” quien logró acaparar todas las miradas; pues no sólo se despidió de su cabellera rubia sino que impactó con un nuevo look pelirrojo y con flequillo incluido.

¡De rubia a pelirroja!

Como era de esperarse no pasó mucho tiempo para que este nuevo look de Jennifer Lawrence comenzara a viralizarse entre sus seguidores, hasta convertirse en toda una tendencia, pues no podemos negar que luce totalmente espectacular.

Recientemente la actriz estuvo entre los titulares más polémicos de La Verdad Noticias, tras conocerse que una de sus propiedades familiares se había reducido a escombros y cenizas a causa de un fuerte incendio.

�� Mas fotos de Jennifer Lawrence en el set de #dontlookup en Boston �� pic.twitter.com/UOnSgyZ3B3 — Jennifer Lawrence ARG (@JLawrenceARG) December 1, 2020

