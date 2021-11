Jennifer Lawrence se drogó en una escena de 'Don’t Look Up'

Jennifer Lawrence se drogó en una escena en la película que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio, fue en una rueda de prensa que la actriz reveló todo.

En la producción de Netflix, dirigida por Adam McKay, Lawrence y DiCaprio interpretan a dos astrónomos que viajan por Estados Unidos para advertir que un meteorito se precipita hacia la Tierra.

Sin embargo, resultó que al filmar el momento en que el peligro es inminente, Jennifer Lawrence se drogó en una escena, según indica el portal Yahoo! Movies la actriz tuvo una razón para ello.

¿Realmente Jennifer Lawrence se drogó en una escena?

Sí, ella confiesa haber ingerido sustancias.

Resulta ser que una de las escenas, su personaje se fumaba un porro después de ver el meteorito y enterarse de su peligro lo cual es real, ya que la Lawrence pensó que sería más creíble y original rodar bajo los efectos de las drogas.

Por su parte, el director dijo que Jennifer le pidió permiso para fumar marihuana en dicha escena se tendría que hacer un monólogo con Meryl Streep, a lo que McKay le respondió que sí.

Esta noticia se da luego que se dijera que se supiera que Jennifer Lawrence terminó lesionada en set de película donde dijeron que le llovieron vidrios.

¿Jennifer Lawrence se drogó embarazada?

La actriz dejó claro que el momento en que se drogó ella no se encontraba embarazada.

La ganadora del Oscar por Silver Linings Playbook, aclaró que cuando se drogó "no estaba embarazada en ese momento", esto porque hace dos meses Jennifer Lawrence anunció que espera su primer hijo con Cooke Maroney, con el que se casó en 2019.

Desigualdad salarial

Otro tema controversial fue cuando confesó haber ganado por lo menos 5 millones de dólares menos que DiCaprio pese a que ella la que aparece primero en los créditos.

No obstante, Lawrence aseguró que el actor atrae más espectadores que ella y que se siente muy feliz con su contrato, ´pero que es "extremadamente incómodo preguntar acerca de la igualdad salarial"; más sin embargo, el que haya confesado que Jennifer Lawrence se drogó en una escena de 'Don’t Look Up' ha llamado la atención de los espectadores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!