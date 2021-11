Jennifer Lawrence reveló por qué se alejó de la actuación

Jennifer Lawrence finalmente rompió el silencio sobre la razón que la llevó a tomarse un descanso de la actuación, y la presión sobre ella tuvo mucho que ver al respecto.

Y es que después de haber recibido numerosos elogios, tuvo una temporada de fuertes críticas que la llevaron al colapso.

La famosa que, incluso hace unos días reveló que “Vivirá traumada para siempre” por la filtración de sus fotos íntimas, dijo en una entrevista que la presión de la crítica la llevó a alejarse de la actuación.

Jennifer Lawrence dijo que "Se cansaron de ella"

La protagonista de Los Juegos del Hambre explicó que, después de ganar un oscar, y de haber sido elogiada en varias ocasiones por la crítica, y por los seguidores, hubo un momento en su carrera que recibía críticas negativas, y sus filmes no generaban las reacciones esperadas.

“Creo que todo el mundo se hartó de mí. Yo me cansé de mí. Acababa de llegar a un punto en el que no podía hacer nada bien. Si caminaba por una alfombra roja, era, '¿Por qué no corrió?”, dijo a Vanity Fair.