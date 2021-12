Jennifer Lawrence presume su pancita de embarazo en estreno de "Don´t Look Up"

La "pancita" de embarazo de Jennifer Lawrence ya no es tan pequeña como antes, como presumió durante la premiere de su nueva película, "Don´t Look Up", que protagoniza junto a Leonardo DiCaprio.

La ganadora del Oscar espera su primer hijo con su esposo, el director de la galería de arte Cooke Maroney con quien contrajó matrimonio en octubre de 2019 durante una ceremonia en Rhode Island junto a estrellas como Emma Stone y Adele.

La nueva foto de Jennifer Lawrence embarazada causó furor en redes sociales; la actriz llegó a la Alfombra Roja en Nueva York con un brillante vestido dorado largo que mostró perfectamente su avanzado estado.

Jennifer Lawrence espera a su primer hijo

La estrella de Los Juegos del Hambre anunció por primera vez su embarazo en septiembre después de que la vieron con una pancita notable en NY. En La Verdad Noticias te compartimos las fotos filtradas de Jennifer Lawrence embarazada.

Sus representantes confirmaron rápidamente la noticia después de que surgieron los rumores y las fuentes le dijeron a PEOPLE en ese momento que la estrella había querido formar una familia desde hace mucho tiempo.

La fuente, que reveló que Jennifer estaba feliz de encontrar finalmente a la pareja adecuada en Cooke, dijo: "'A ella le encanta la vida de casada y tienen una base sólida para tener un bebé. Está muy feliz y con muchas ganas de ser madre".

Lawrence regresa al cine con "Don´t Look Up"

Después de que Jennifer Lawrence reveló por qué se alejó de la actuación, la actriz de 31 años regresa al cine con "Don´t Look Up" junto a Leonardo DiCaprio que será estrenada el próximo 22 de diciembre.

La película se centra en los personajes de Jennifer Lawrence y Leo, dos astrónomos de bajo nivel que tienen la tarea de realizar una gran gira mediática para preparar a la humanidad de los peligros por un cometa que se acerca y podría destruir el planeta.

