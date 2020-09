Jennifer Lawrence no quería interpretar a Katniss en “Los Juegos del Hambre”/Foto: Hollywood Reporter

La reconocida actriz estadounidense Jennifer Lawrence tiene innumerables elogios y celebradas actuaciones en su haber.

Sin embargo, la actriz es sin duda mejor conocida por su interpretación icónica e impresionante como Katniss Everdeen en la saga “Los juegos del hambre”.

Lo que muchos pueden desconocer es cómo la ganadora del Premio de la Academia casi dejó que el papel icónico se le escapara de las manos mientras insistía en pasar el papel hasta que su madre la convenció.

Durante una entrevista con USA Today, la actriz de Joy reveló: "Ella dijo: 'Estás siendo un hipócrita porque siempre dices que no te importa el tamaño de las películas".

“Porque cuando estaba haciendo indies, todo el mundo siempre decía, '¿Por qué nunca haces un estudio?' Yo diría: 'Porque no me importa el tamaño de la película. Me importa la historia'. Y mi mamá me dijo: 'Ahora tienes una historia que te gusta y no la vas a hacer por el tamaño', recordó.

Jennifer Lawrence agradece a su madre por hacerle cambiar de opinión

También expresó su gratitud a su madre por romperle el sentido común, como habló más tarde en otra entrevista para BBC Radio 1, diciendo: "Esas películas cambiaron mi vida de la mejor manera posible".

Jennifer ganó el Oscar como mejor actriz en 2012, gracias a su participación en la película "Los Juegos del Destino" (Silver Linings Playbook) junto a Bradley Cooper/Foto: Linterna Mágica

“Y recuerdo que pensé OK (porque Twilight había salido, habíamos visto estas novelas de YA y lo que eso realmente significa) y pensé 'OK, llegarán momentos en los que te arrepentirás de esto, pero amas a este personaje. Te encanta esta película. Y tengo que decir que nunca me arrepentí ni un día de eso”, agregó.

Jennifer se ha destacado por sus insuperables actuaciones, pero la cinta de Los Juegos del Hambre y sus secuelas le dieron una popularidad internacional. Esta historia estaba basada en la trilogía de libros “The Hunger Games” de la escritora Suzanne Collins.

Para el cine, la tercera historia se dividió en dos partes y junto con su coprotagonista Josh Hutcherson, Lawrence obtuvo una enorme fama entre el público joven. ¿Qué otra actriz crees que hubiera hecho un buen papel si Jennifer lo hubiera rechazado por completo?