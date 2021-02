Jennifer Lawrence cumplió un sueño: Se BESÓ apasionadamente con Timothée Chalamet

La actriz de Hollywood Jennifer Lawrence apareció recientemente en los sets de la próxima película llamada Don't Look Up con el actor Timothée Chalamet. La actriz de 30 años ya ha aparecido en más de 20 películas a lo largo de su carrera.

El actor de Hollywood Timothée Chalamet también ha aparecido en varias películas a lo largo de su carrera hasta ahora. El actor hizo su debut en Hollywood en un papel secundario en la película Men, Women & Children.

El actor de Mujercitas obtuvo su primer papel importante en la película Call Me By Your Name dirigida por Luca Guadagnino, lo que le valió una nominación al Premio de la Academia como mejor actor, convirtiéndolo en uno de los actores más jóvenes en recibir ese honor en la categoría.

Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet han estado filmando juntos para su próxima película de comedia de desastres de sátira política Don't Look Up.

Jennifer y Timothée actuarán juntos en una nueva cinta de Netflix, junto a otras grandes estrellas/Foto: Entertainment Tonight

La película también está protagonizada por un elenco de estrellas compuesto por Cate Blanchett, Rob Morgan, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Jonah Hill y Ariana Grande.

Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet protagonizan candente escena

El beso de Jennifer y Timothee se convirtió en el tema de la atención de los medios cuando los dos aparecieron recientemente en los sets de Don't Look Up. Eche un vistazo a algunas de las fotos a continuación.

La actriz Jennifer Lawrence mostró una gama completamente nueva de emociones mientras se abrazaba con su coprotagonista de Don't Look Up, Chalamet.

La actriz besó a Chalamet mientras filmaba una escena romántica de Don't Look Up, pocos días después de que la noticia de que los cristales rotos del set la golpearan llegaran a las rondas.

Jennifer usó una peluca roja brillante con un abrigo con estampado de leopardo y jeans en los que se la puede ver charlando con sus compañeros de reparto. Se inclinó y abrazó a Timothée justo antes de que la pareja se besara frente a sus amigos.

Los actores Jennifer Lawrence y Timothée Chalamet están listos para desempeñar dos papeles destacados en su próxima película.

Según la descripción oficial de Netflix, "Don't Look Up cuenta la historia de dos astrónomos de bajo nivel, que deben realizar una gira mediática gigante para advertir a la humanidad de un cometa que se aproxima y destruirá el planeta Tierra".

Los dos astrónomos de 'bajo nivel' serán interpretados por Lawrence y DiCaprio. ¿Estás emocionado por esta nueva película? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

