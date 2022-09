Jennifer Lawrence confiesa que ama su maternidad por estos motivos

Jennfier Lawence se convirtió en madre este febrero del 2022 y recientemente aceptó la invitación de Vogue para ser la modelo de la portada de su revista que saldrá en octubre y aprovechó para hablar un poco de cómo está viviendo su maternidad.

La famosa actriz de Juegos del Hambre está muy entusiasmanda en su nueva etapa cómo mamá y se encuentra más que enamorada de su bebé que actualmente tiene 6 meses de vida y fue nombrado Cy en honor a un famoso pintor estadounidenese.

La actriz de 32 años, que posó para la portada de la revista con un vestido semi arrugado de color marrón, confesó que al momento en que conoció a su bebé todo su mundo dió un giro de 360º:

“La mañana después de haber dado a luz, sentí que toda mi vida había comenzado de nuevo” dijo Jennifer.

Jennifer Lawrence en la portada de Vogue.

Reveló que le parece increíble que ame tanto a su bebé

Jennifer Lawrence paseando con su esposo y bebé.

Jennifer Lawrence reveló que una de las cosas que más le aterraba de ser mamá era como iba a experimentar el amor que tendría por su bebé y hasta ahora le sorprende descubrir de dónde nace tanto amor por Cy.

“Siempre le digo (a mi bebé), ‘te quiero tanto que es imposible’”

Asimismo, reveló que también se ha enamorado más de su esposo, el pintor de 38 años llamado Cooke Maroney, tras verlo como papá.

Pero eso no es todo, también reflexionó sobre lo importante que es para las mujeres decidir cuándo ser mamá, pues a pesar que ella lo está difrtutando, también reconoce los complicados cambios que ha sufrido y de haber tenido a su bebé por obligación podría haber sido diferente.

Por este motivo, como te contamos en La Verdad Noticias, la actriz asistió a la marcha a favor del aborto en Estados Unidos y ya luciá su embarazo.

¿Por qué Jennifer Lawrence no tiene Instagram?

Jennifer Lawrence no tiene redes sociales.

Está información sobre la famosa Jennifere Lawernce es exclusiva ya que no comparte nada en sus redes sociales de su mataernidad pues reveló que no cuenta con Instagram, ni Twitter pues no tiene mucho gusto por la tecnología. Aunque si le gusta mirar vídeos en TikTok, más no crearlos.

