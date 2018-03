Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- La actriz Jennifer Lawrence audicionó para ser Serena en Gossip Girl, papel que le perteneció a la guapísima Blake Lively. Gossip Girl fue una de las series más populares entre las jóvenes. Aún cuando ha terminado esta serie es de las favoritas de todas.

“No nos dimos cuenta en ese momento, pero Jennifer Lawrence de verdad quería ser Serena y audicionó”, reveló. “Esta historia llegó a nosotros de segunda mano, pero nos dijeron que ella definitivamente hizo una audición y se sintió decepcionada al no conseguir el papel”.

¿Te imaginas a la actriz Jennifer Lawrence interpretando a Serena o Blair? La verdad es que no podríamos imaginarnos a alguien que no fuera Blake Lively como Serena Van Der Woodse. Sin embargo Jennifer Lawrence audicionó para ser Serena en Gossip Girl. Fue el propio creador de Gossip Girl quien reveló este secreto. De acuerdo a lo que dijo Josh Schwartz Jennifer Lawrence estuvo considerada entre las actrices para dar vida a Serena. Inclusive dijo que Jennifer Lawrence audicionó para tener el papel.Cuando Jennifer Lawrence audicionó solo tenía 16 años. Obviamente en ese momento Jennifer Lawrence aún no ganaba un premio Oscar. Pero estamos seguras que, al igual que Blake, habría sido una excelente Serena.