¿Jennifer Lawrence admitió que su CRUSH es el actor Timothée Chalamet?

Las nuevas estrellas jóvenes de Hollywood a menudo corren el riesgo de abrumar al público. Así que es bueno que Jennifer Lawrence haya dejado en suspenso su carrera cinematográfica durante un par de años.

La actriz estuvo en todas partes en la década de 2010. Y ahora los fanáticos de Timothée Chalamet comparten una preocupación similar por el actor. Irónicamente, Lawrence una vez expresó un enamoramiento bastante serio por la estrella de Mujercitas.

Lawrence ya estaba en aumento. Interpretó a Mystique en X-Men: First Class, la primera de sus cuatro películas de X-Men, y obtuvo su primera nominación al Oscar. Pero el doble golpe de Los juegos del hambre y Silver Linings Playbook la convirtió en una superestrella.

Uno convirtió a Lawrence en el líder de la próxima gran franquicia. El otro la convirtió en una de las ganadoras del Oscar más jóvenes de la historia. Y el éxito siguió llegando durante la década de 2010.

Lawrence continuó consiguiendo colaboraciones nominadas al Oscar con el director de Silver Linings Playbook, David O. Russell (American Hustle , Joy). Mientras tanto, las películas de Los juegos del hambre y X-Men la mantuvieron en la cima de la taquilla. Pero a finales de la década de 2010, la joven estrella decidió tomarse un descanso muy necesario.

Jennifer Lawrence reveló que le atraía Chalamet

En 2018, Lawrence estaba ocupada promocionando el thriller de espionaje Red Sparrow. Mientras tanto, Chalamet acababa de salir de un año de estrellas que incluía tanto Call Me By Your Name como Lady Bird.

Y durante una entrevista de 2018 con Entertainment Tonight, Lawrence reveló que estaba enamorada de Chalamet. En ese momento, el actor tenía 22 años, mientras que Lawrence tenía 27.

“Timothee [Chalamet], estoy esperando que se haga un poco mayor, ¿sabes? [Lo estoy] untando con mantequilla como a un cerdo para el matadero, y luego voy a entrar allí tan pronto como tenga, como, 30. Tiene la edad suficiente para decir eso, ¿verdad? ¿Tiene más de 18 años? ¿Y si yo dijera: '¡Está buenísimo!' y el tiene 15? … No me di cuenta de que era tan joven”, dijo.

Jennifer agregó: "¡Dile que espere! ... ¡[Es] tan, tan talentoso y atractivo!"

Desde que Jennifer Lawrence dio a conocer sus sentimientos por Chalamet, la estrella de Los juegos del hambre se ha casado. En octubre de 2019, se casó con Cooke Maroney, director de una galería de arte.

Así que es seguro decir que podría haber dejado atrás su enamoramiento por Chalamet, aunque no ha actualizado sus pensamientos sobre el joven actor.

Jennifer Lawrence aparecerá en pantalla con Timothée Chalamet

Hasta la fecha, la aparición más reciente de Lawrence en la pantalla es la falla de taquilla de X-Men: Dark Phoenix. Pero está planeando un regreso en un futuro cercano con un par de nuevos proyectos.

Uno de ellos es Don't Look Up, una sátira política de Adam McKay (The Big Short , Vice). La película está protagonizada por Lawrence y Leonardo DiCaprio, así como por un reparto épico.

Lawrence podrá compartir pantalla con su amor platónico de hace unos años, aunque seguramente la actriz ha cambiado un poco su forma de pensar sobre Timothée/Foto: La Nueva Radio Ya

Y entre los muchos actores que aparecerán, incluidos Meryl Streep, Cate Blanchett y Chris Evans, está el propio Timothée Chalamet. Debido a que la película es de naturaleza tan misteriosa, no está claro si Lawrence compartirá el tiempo en pantalla con su antiguo amor.

Don't Look Up no tiene una fecha de lanzamiento oficial debido a retrasos relacionados con la pandemia, pero se estrenará en Netflix. ¿Crees que Jennifer Lawrence aún sienta atracción por Timothée Chalamet? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

