¿Jennifer Lawrence FINGIÓ su caída en los Óscar? Ella responde

La actriz Jennifer Lawrence reveló la semana pasada la vez que le respondió Anderson Cooper de CNN por su acusación de que ella fingió su caída subiendo los escalones del escenario para aceptar su Oscar en 2013.

Lawrence dijo que estaba nerviosa la noche que ganó como Mejor Actriz por "Silver Linings Playbook", pero que estaba lista en caso de que ganara.

"Tenía todo en mi cabeza", le dijo a Heather McMahan en el podcast "Absolutely No" que se emitió el miércoles.

“Estaba muy, muy nerviosa, pero estaba lista. Toda la adrenalina desaparece y me llaman por mi nombre y estoy eufórica y en estado de shock. Y luego me caí y borré todo de mi mente. Mi cerebro se quedó en blanco. Ahora puedo mirar hacia atrás con cariño, pero durante mucho tiempo la caída fue muy sensible".

Jennifer Lawrence le contestó a Anderson Cooper

Tres días después, dijo que escuchó a Anderson Cooper en su programa decir: "Bueno, obviamente ella fingió la caída".

Ella dijo que sus palabras fueron "devastadoras porque esta humillación fue horrible para mí".

“Te diré una cosa”, agregó, “Lo vi en una fiesta de Navidad y se lo dejé saber. Mi amigo me dijo que se me salía una vena de los ojos. ... Lo que dije fue: '¿Alguna vez has intentado subir las escaleras con un vestido de fiesta? Entonces, ¿cómo lo sabes?'”

Jennifer enfrentó a Anderson Cooper en una fiesta. El periodista se disculpó con la actriz por decir que ella fingió su caída

Lawrence dijo que dio una disculpa "maravillosa" de inmediato y que cree que ahora son buenos amigos.

Ella se rió de que probablemente él les dijo a todos que ella era una "psicópata". “En mi lecho de muerte, lo último que diré es 'Anderson Cooper'”, bromeó.

Después de su aparatosa caída al recibir su primer Premio Oscar, Jennifer ahora se ha convertido en una de las actrices más esperadas durante la gala de los famosos premios. Ya sea que esté o no nominada.