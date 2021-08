Jennifer Lawrence: Este es el apuesto chico con el que comparte su vida

Jennifer Lawrence es una de las actrices más destacadas del cine y que desde hace un tiempo encontró a su otra mitad en Cooke Maroney cuando se conocieron inicialmente a través de un amiga cercano.

La pareja comenzó a salir en junio de 2018, se conoció a través de su amiga en común, Laura Simpson, y no pasó mucho tiempo antes de que las cosas tomaran una formalidad tremenda, para ello un amigo en común expreso a los medios:

"Las cosas entre ellos son muy serias".

El mes siguiente, se confirmó que el dúo romantico estaba comprometido después de que la estrella de Los Juegos del Hambre fuera vista con un gran anillo de diamantes y justo antes del día de su boda, Lawrence habló sobre cómo su vínculo con Maroney continuó creciendo .

Así ha sido el romance de Jennifer Lawrence con su esposo

En junio de 2019, la actriz Jennifer Lawrence expreso sobre su pareja: “Es el ser humano más grande que he conocido. Realmente lo es”. Además de que reveló que mantuvo las cosas simples cuando comenzó a conocer a su futuro esposo.

“No lo sé, comencé con lo básico, ya sabes, '¿Cómo me siento? ¿Es agradable? ¿Es amable? … No sé, sé que suena realmente estúpido pero él es, él es, ya sabes. Es la persona más grande que he conocido.

“Así que me siento muy honrada de convertirme en Maroney”.

La boda de Jennifer Lawrence y Cooke Maroney

Cuatro meses después, se confirmó que la pareja se había casado en una pequeña ceremonia en Rhode Island . Aunque Lawrence ha preferido mantener su relación en privado, más tarde detalló cómo la pandemia de coronavirus le permitió pasar un tiempo de calidad con Maroney.

“En realidad soy una persona hogareña completa y la persona más vaga que jamás haya vivido”

Cabe destacar que a la ceremonia asistieron celebridades como: Kris Jenner , Adele , Cameron Diaz , Nicole Richie , Emma Stone , Ashley Olsen y Sienna Miller .

