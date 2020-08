Jennifer Hudson recuerda a Aretha Franklin 2 años después de su muerte

Jennifer Hudson está honrando la memoria de una leyenda de la música. La cantante rindió homenaje a la icónica, Aretha Franklin en el segundo aniversario de su muerte.

La actriz quien interpreta a la Reina del Soul en la próxima película biográfica, Respect, compartió una poderosa foto en blanco y negro en Instagram para conmemorar el legado de Aretha Franklin.

"¡Algo me dice que estás caminando por el cielo cantando todo el día!", Jennifer Hudson escribió junto a la foto de Franklin actuando cuando era joven. "¡Sé que tienes tu mansión, mucho más que un espacio para estar de pie! ¡Cantando en el coro celestial!".

"Todavía no puedo creer que te perdiéramos hoy hace 2 años", agregó Jennifer Hudson. "¡Realmente extraño saber de ti!".

Aretha Franklin llega a cines con Jennifer Hudson

Aretha Franklin murió en 2018 a los 76 años de edad después de una batalla contra el cáncer de páncreas avanzado.

Aretha Franklin se convirtió en un icono musical tras 50 años de carrera

Jennifer Hudson, quien ganó un Oscar por su papel en Dreamgirls de 2006, reveló que Aretha Franklin la eligió para protagonizar la historia sobre su vida, que ha estado en proceso durante varios años.

"Es una figura icónica que todos amamos, respetamos y admiramos", dijo Jennifer Hudson durante una aparición en The Kelly Clarkson Show, recordando que Aretha Franklin vino a verla en una producción de The Color Purple. "Ella me llamó y me dijo, 'Tomé mi decisión y eres tú quien quiero que me interprete. Pero no le digas a nadie'".

Respect se lanzará el 15 de enero de 2021. Dinos en los comentarios si esperas con ansias la película sobre Aretha Franklin.