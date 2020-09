Jennifer Hudson cumple 39 años y así es es como ha cambiado con el tiempo ¡WOW!/Foto: Revolt TV

Jennifer Hudson ha recorrido un largo camino en solo unos años. La cantante festeja su 39 cumpleaños este 12 de septiembre, y lo celebramos recordando su carrera desde el principio hasta ahora.

Por supuesto, J-Hud comenzó en la tercera temporada de American Idol en 2004, donde terminó en séptimo lugar. ¡Sin embargo, Jennifer ha demostrado que ciertamente no necesitas ganar el programa para tener una carrera exitosa!

J-Hud tenía solo 22 años cuando apareció en American Idol , pero tenía una voz tan grande como la de cualquier superestrella. Ella cautivó a los jueces semana tras semana con sus actuaciones sin esfuerzo. Fue una gran sorpresa para los espectadores cuando Jennifer fue eliminada en el séptimo lugar. Sin embargo, en lugar de dejar que eso la desanime, ¡canalizó su energía para convertirse en una estrella aún más grande de lo que nadie podría haber imaginado!

Después de Idol, Jennifer consiguió un papel importante en la película Dreamgirls, y ayudó a catapultar su carrera de una manera importante. Su actuación y canto fueron aclamados en la película, y Jennifer obtuvo importantes nominaciones a premios por su trabajo.

El triunfo de Jennifer Hudson con los años

Luego ganó un Oscar, un Globo de Oro y un Screen Actors Guild Award, y oficialmente se convirtió en una doble amenaza y una estrella de Hollywood.

Jennifer es una de las ex participantes del reality American Idol que más éxito ha tenido, la cantante y actriz demostró tener un enorme talento aún sin ganar aquel programa de canto/Foto: Hollywood Life

Después de eso, actuó en películas como Sex and the City, The Secret Life of Bees y más. En el 2019 filmó una película llamada Respect, donde interpreta a Aretha Franklin. Incluso, finalmente, comenzó una carrera en Broadway protagonizando The Color Purple en 2015.

En medio de su ilustre carrera, Jennifer también sufrió un cambio físico. Perdió 80 libras con la ayuda de Weight Watchers en 2011, y ha mantenido una figura esbelta desde entonces. Si bien ya no es una embajadora de WW, es cierto que Jennifer todavía mira lo que come.

"Solo trato de mantener el ritmo de esas comidas a lo largo del día", explicó en una entrevista de 2017. "Soy muy consciente de lo que pongo en mi cuerpo". Con eso, el estilo de Jennifer también ha evolucionado a lo largo de los años. ¿Te gusta cómo luce Jennifer Hudson en la actualidad?, ¿Crees que ella merecía ganar American Idol?