Jennifer Hudson IMPACTA como Aretha Franklin en nuevo tráiler de “Respect”

Jennifer Hudson se transforma en Aretha Franklin en el nuevo tráiler de la película biográfica "Respect". La película se estrenará este diciembre 2020, pese a los contratiempos causados por la pandemia de coronavirus.

Jennifer Hudson se convierte en Aretha Franklin en "Respect"

El tráiler oficial de "Respect" debutó durante los BET Awards el domingo por la noche, con la poderosa versión de Jennifer Hudson de la banda sonora de la película.

El nuevo tráiler de "Respect" presenta escenas de Aretha Franklin actuando y asentándose durante las interacciones con los hombres de su vida y los de la industria de la música.

Dirigida por Liesl Tommy, la película también está protagonizada por Marlon Wayans, Audra McDonald, Forest Whitaker, Queen Latifah, Mary J. Blige y Marc Maron.

La película muestra los altibajos de la vida y la carrera de Aretha Franklin, quien comenzó como una joven cantante de gospel en Detroit y se convirtió en un éxito rotundo después de firmar con Atlantic Records en 1966, produciendo éxito tras éxito, incluyendo “I Never Loved a Man (The Way I Love You)”, "Respect”, “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman”, “Chain of Fools”, “Think”, y “I Say a Little Prayer”.

Jennifer Hudson destaca en BET Awards

Antes del debut del trailer de "Respect", Jennifer Hudson encantó con su versión de "Young, Gifted & Black" de la emblemática, Aretha Franklin durante la entrega de los BET Awards 2020.

En un vestido verde esmeralda, Jennifer Hudson primero se sentó detrás de un piano blanco antes de pasar a un micrófono de pie y con sus cantantes de respaldo en vestidos de blanco rodeandola durante su sorprendente actuación.

Jennifer Hudson inyectó un nuevo significado en la canción clásica, que interpretó con el apoyo vocal de un coro de gospel. Mira su actuación de "Young, Gifted and Black" a continuación.