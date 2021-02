Jennifer Garner y Mark Ruffalo de “Si Tuviera 30” estarán en otra película

¡Jennifer Garner y Mark Ruffalo se han reunido por fin!

El martes, los ex coprotagonistas de "Si Tuviera 30" o "13 Going on 30" en inglés, compartieron una selfie del set de su nueva película, The Adam Project, que actualmente se está filmando en Vancouver.

"Reconectando con una vieja amiga", subtituló Ruffalo, de 53 años, una foto con Garner en su Instagram. "¿Alguien sabe dónde podemos conseguir Razzles en Canadá?", agregó.

Garner, de 48 años, también publicó la misma imagen de su cuenta, escribiendo: "¡Deseando que el polvo funcionara! Y tuve un día perfecto con mi viejo amigo".

La pareja está lista para interpretar a los padres de Ryan Reynolds en su nueva película.

¿De qué trata la nueva película de Jennifer Garner y Mark Ruffalo?

Según The Hollywood Reporter, The Adam Project encuentra a Reynolds interpretando a un hombre que viaja en el tiempo para obtener ayuda de su yo de 13 años y encontrar a su padre, un físico brillante interpretado por Ruffalo, para salvar el futuro.

Garner interpretará a la madre de Reynolds y Catherine Keener interpretará a la villana que robó tecnología al personaje de Ruffalo.

Jennifer y Mark son una de las parejas favoritas de la pantalla. Aunque en la vida real los actores son grandes amigos y ahora nuevamente actuarán juntos/Foto: The Today Show

El Proyecto Adam marca la primera vez que Garner y Ruffalo se reencuentran en la pantalla desde su película de 2004 favorita de los fanáticos.

En abril, Mark Ruffalo conmemoró el 16º aniversario de 13 Going on 30 al reflexionar sobre cuán simples eran las cosas en los primeros años, y en 1987, en su Twitter.

"¡Feliz aniversario a 13 Going on 30 hoy!" que escribió junto a un fotograma de la comedia romántica amada.

"¿Recuerdas cómo era el mundo cuando Razzles estaba de moda?" reflexionó sobre el caramelo icónico que aparece en la película. "Extrañando ese momento".

Un año antes, Jennifer Garner había compartido un dulce tributo por el 15º aniversario de la película.

"Hace quince años, hoy # 13GoingOn30 hizo su debut", escribió en Instagram en ese momento, compartiendo un clip de su personaje, Jenna Rink, bailando con varias chicas jóvenes.

"La película se benefició de las actuaciones de tantas actrices jóvenes. Entonces, abiertas y mágicas, ahora, 15 años después, gobiernan el mundo", continuó la actriz.

"Me encantó mi día con este equipo de fiesta de pijamas: bailaron con abandono y me recordaron el poder de simplemente decir que sí, a estar en un grupo, a la vulnerabilidad, a usar un sostén sobre la ropa", expresó.

¿Crees que Jennifer Garner y Mark Ruffalo deberían hacer un especial para la cinta "Si Tuviera 30"? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

