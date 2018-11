Jennifer Garner sorprende con su reaparición en la pantalla chica

Finalmente el divorcio de Jennifer Garner con el también actor Ben Affleck, por fin ha llegado a su fin, quedando la actriz libre del compromiso que la vinculaba emocional y legalmente a Ben. Sin embargo, Jennifer sorprendió a varios luego de reaparecer en la pantalla chica con la serie “Camping”, donde interpretara el papel de una esposa controladora.

Jennifer Garner regresa a la TV con la mencionada serie “Camping” de HBO y la cual se estrena este domingo. La actriz, interpreta a Kathryn McSorley-Jodell, una esposa controladora lista para llevar la agenda del día, aun cuando nadie se lo ha pedido.

Te puede interesar: Mhoni Vidente comparte su pack

‘Camping’ está basada en su homóloga británica de Julia Davis, la adaptación a la cultura estadounidense se hizo a cargo de la siempre rebelde Lena Dunham y su socia productora Jenni Konner, quienes invitaron a Garner a ser esta mujer que le organiza un festejo a su marido Walt (David Tennant), por su cumpleaños 45.

"Definitivamente me puedo identificar con el personaje de Kathryn'. En mi casa, tengo una habitación que está lista para que los huéspedes se sientan cómodos", compartió la bella actriz.

"Nunca me he querido resignar, me propuse ser feliz de que tengo siempre personas visitándome"