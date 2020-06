Jennifer Garner revela por qué saca a pasear a su gato en una carriola/Foto: Daily Mail

Mientras Jennifer Garner se ponía al día con Ellen DeGeneres durante su visita virtual al Show de Ellen DeGeneres, la madre de tres hijos habló sobre cómo le ha ido a su familia durante el distanciamiento social, compartiendo que comenzaron a llevar a su gato a pasear en una carriola.

"Uno de mis hijos no quería salir a caminar y solo teníamos que salir de la casa", explicó. "Y dije: '¿Qué podemos hacer? Tenemos que comprometernos a salir a caminar'. Y ella dijo: 'Quiero llevar el gato'. Entonces, pedimos una carriola para gatos".

Los hijos de Jennifer con Ben Affleck han estado conviviendo con la nueva novia de su papá, la actriz Ana de Armas. Sin embargo, los paseos con su mamá son muy distintos a los que hace con Ben/Foto: Daily Mail

Después de dar crédito a Jessica Seinfeld por haberle inspirado, Garner agregó: "De repente, ahora tengo un gato y un cochecito de gato y lo llevo a pasear. Y tiene una correa".

Dando a los espectadores una idea de cómo era el cochecito de gato, DeGeneres mostró una imagen de la estrella de 13 Going on 30 y su gato de uno de sus paseos.

A pesar de la expresión molesta de su mascota en la foto, Garner le aseguró a la anfitriona durante el día que el gato disfruta de su nuevo cochecito.

"Es un poco como, '¿Por qué estoy aquí?' Pero creo que es feliz salir", explicó. "Quiero decir, está muy excitado por toda la aventura. Está en juego".

Aún con el tema de sus mascotas, Garner no pudo evitar hablar sobre sus amadas gallinas, que según ella fueron útiles durante el distanciamiento social.

"Las gallinas son, quiero decir, qué momento para tener gallinas", dijo entusiasmada. "Acaban de estar allí afuera, simplemente nos dan huevos. Tenemos huevos en el wazoo. Damos huevos a los vecinos".

Jennifer Garner habla de su empresa

Cambiando de marcha, el dúo también discutió las formas en que Garner ha estado devolviendo durante la pandemia con su empresa familiar de alimentos orgánicos Once Upon a Farm, que recientemente se asoció con Save The Children, una organización global que mejora la vida de los niños a través de una mejor educación y salud. cuidado y oportunidades económicas.

"Ese trabajo ha consistido en comenzar con el pie derecho socialmente, emocionalmente con la educación, la alfabetización temprana, la primera infancia, todo eso, en la escuela, los programas extracurriculares, la alfabetización de verano", explicó la estrella de Camping.

"Y ahora con esta pandemia, de repente, los niños están fuera de la escuela y aquí es donde obtienen su comida", declaró Jennifer.

"Once Upon A Farm finalmente se está asociando con Save [The Children]", continuó. "Nos iniciaron con, como, una gran donación para Save With Stories, que es una iniciativa que Amy Adams y yo comenzamos a tratar de asegurarnos de que los niños estén siendo alimentados y educados durante la cuarentena".