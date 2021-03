Jennifer Garner revela lo difícil que fue para ella divorciarse de Ben Affleck

Diez años de matrimonio, tres hijos, un divorcio, rehabilitación: la relación de Jennifer Garner y Ben Affleck aparentemente lo ha enfrentado todo. Ahora oficialmente en el otro lado de su separación, la pareja que anunció su decisión de divorciarse en 2015, solicitó oficialmente el divorcio en 2017 y lo finalizó el año siguiente, Garner y Affleck han seguido adelante en sus vidas separadas, atados para siempre por los niños que comparten y su historia compartida como marido y mujer.

Si bien han pasado años desde que su matrimonio terminó formalmente, la estrella de la serie "Alias" no ha olvidado lo que fue vivir a través de todo. "Pasar por eso en público no es lo difícil, pasar por eso es lo difícil, A", le dijo la actriz a The Hollywood Reporter sobre su separación. "Y B, los ojos de mis hijos están puestos en mí". La ex pareja es mamá y papá de sus hijas Violet, de 15 años, y Seraphina, de 12, y su hijo Samuel, de 9.

Jennifer Garner no quería que el divorcio afectara a sus hijos

Ben y Jennifer han hecho todo lo necesario para que sus hijos no sufran después de separarse/Foto: Telemundo

Incluso antes de su desacoplamiento público, Garner y sus hijos habían soportado la incesante atención de los paparazzi. "Vivíamos en una calle que estaba repleta de actores, mucho más exitosos, famosos y decorados que yo, incluido Ben, y todos pasaban uno por uno, sin problema, y luego yo me iba a entregar a mis hijos a la escuela y habían15 autos conmigo", recordó a THR. "Nunca tuve un día sin ellos (los paparazzi), y si lo hiciera, si llegara a un parque escondiéndome en el fondo de la camioneta del hombre de la piscina o algo así, entonces una niñera me vería allí y llamaría al número de alguno de ellos".

Si bien Jennifer Garner ha tomado medidas contra ese tratamiento, sus hijos continúan creciendo, lo que hace que sea más difícil protegerlos de los titulares. En cambio, los enfrentan de frente. "Cuando eran más pequeños y había cosas que eran impactantes, mi petición siempre era, 'Deja que papá y yo te hablemos de lo que sea'", reveló. "Les decía: 'Si ven una imagen en la portada de una revista, la miraré con ustedes y procesaremos todos los sentimientos de miedo que surgen juntos'".

Aunque el interés público en la familia permanece, con el tiempo, algunas cosas han cambiado para mejor. En 2016, Garner le dijo a la revista Vanity Fair: "Claro, perdí el sueño de bailar con mi esposo en la boda de mi hija". Cinco años después, esa preocupación se ha disuelto. "Cuando nuestros hijos se casen, bailaremos, lo sé ahora", le dijo a THR. "Vamos a bailar y pasar un buen rato. Ya no me preocupo por eso".

La historia de amor de Jennifer Garner y Ben Affleck

Los actores se conocieron al filmar "Pearl Harbor", pero fue en la cinta "Daredevil" que se enamoraron/Foto: Us Weekly

Ben y Jen se conocieron en el set de Pearl Harbor (2001). Más tarde, Garner y Affleck protagonizaron Daredevil (2002), donde se acercaron aún más. Sin embargo, ambos tenían relaciones en ese momento. Jennifer estaba casada con Scott Foley, con quien finalmente rompió en 2003. Ben estaba saliendo con Jennifer Lopez e incluso le propuso matrimonio más tarde. En 2004, después de cancelar el compromiso con JLo, Ben Affleck hizo la primera aparición pública con su nueva novia, Jennifer Garner, en un juego de béisbol con el equipo favorito de Ben, Boston Red Sox.

Ambos estaban profundamente enamorados el uno del otro, ya que después de solo medio año, Ben le propuso matrimonio a Jennifer. La pareja se casó el 29 de junio de 2005. De vez en cuando, Jennifer llenaba de elogios a su ahora ex esposo. Lo mismo ocurría con Ben.

Ya que el actor expresaba su amor a la familia y a Jennifer en particular en cada ocasión. En su discurso ganador del Oscar 2013, le agradeció por el mejor matrimonio, diciendo: "Quiero agradecerles por trabajar en nuestro matrimonio durante 10 Navidades. Es bueno. Es trabajo, pero es el mejor tipo de trabajo. ¡Y no hay nadie con quien prefiera trabajar!"

La infidelidad de Affleck hizo que se divorciara de Garner

Affleck engañó a Garner, y esta fue la "gota que derramó el vaso" para que se divorciaran; ahora ambos tienen una buena relación amistosa/Foto: The Sun

En 2015, supuestamente, Ben engañó a Jennifer con la niñera de sus hijos, Christine Ouzounian. Aparentemente, esto se convirtió en un punto sin retorno para su matrimonio. Aunque la pareja estaba haciendo todo lo posible para salvar su relación, solicitaron el divorcio dos años después. Hoy en día, Ben ha mantenido diversos romances con celebridades como Lindsay Shookus y Ana de Armas, pero ahora se encuentra nuevamente solo. Mientras que Jennifer estuvo saliendo con el empresario John Miller, pero el romance también terminó.

Sin embargo, se dice que la ex pareja se mantiene en buenos términos, ya que obviamente están tratando de ser los mejores padres para sus hijos. Suelen pasar Navidad y el Día de Acción de Gracias juntos como una familia.

Es genial ver que Ben y Jennifer están haciendo todo lo posible para que los niños estén lo más ilesos posible manteniendo los valores familiares. ¿Crees que Jennifer Garner y Ben Affleck algún día podrían regresar? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

¿Donald Trump regresa a la presidencia en 2024? Síguenos en Twitter para mantenerte informado.