Jennifer Garner responde de forma astuta cuando le preguntaron si está EMBARAZADA/Foto: Elle

Jennifer Garner está soltera recientemente después de su separación de John Miller, y aunque recientemente fue vista con Bradley Cooper, su proximidad claramente no ha dejado embarazada, ¡Definitivamente no está esperando un bebé!

Sin embargo, el jueves, la actriz de “Si tuviera 30” presentó a sus seguidores de Instagram algunas vacas en la propiedad Once Upon A Farm en Oklahoma, mientras lucía un lindo par de overoles de mezclilla con una camiseta a rayas debajo y botas de lluvia rojas.

Pero en lugar de prestar atención a Simon, Pete, Boaz, Pignut, Mistletoe y Mayapple, un comentarista preguntó: "¿Estás embarazada?"

Ni siquiera corrían rumores, esto era claramente sobre su apariencia con ese look, y así es como Jen lo tomó. En lugar de arremeter, ¡la estrella experimentada tuvo la respuesta perfecta! Ella escribió:

“Tengo 48 años, tengo tres hijos sanos y no estoy, y nunca lo estaré, embarazada. Podemos poner ese cachorro a descansar. ¿He ganado peso durante COVID-19? Posiblemente. Pero esa es otra historia", declaró la estrella.

¿Qué crees que quiere decir con "nunca lo será"? Parece bastante segura, o está comprometida o sabe algo sobre su cuerpo que nosotros no… Aquí está el video en cuestión, por cierto:

¿Jennifer Garner ya se ha recuperado de su separación?

Como probablemente sepa, Jen ha estado acurrucada durante la pandemia con Violet de 14 años, Seraphina de 11 años y Sam de 8 años, todos sus hijos los cuales comparte con su ex Ben Affleck.

Aunque ha pasado un tiempo desde que Bennifer llegó a su fin, Miz Garner todavía está dispuesta a ayudar en el departamento de desamor. Un seguidor de la actriz habló previamente sobre su experiencia con el "abuso emocional" a manos de su esposo, escribiendo:

“Ojalá tuviera tu felicidad y tu sentimiento de seguridad. Y no lo digo con resentimiento porque te presentas como una persona buena y amable. Tus acciones demuestran que eres buena y amable. Es que finalmente he tenido el coraje de decirle a mi esposo que se vaya después de años de abuso emocional y siento que nunca encontraré la felicidad ni la seguridad.”

“Encuentro una sensación de alivio al ver el tuyo, pero también se mezcla con una sensación agradable porque no creo que nunca estaré allí. Es tan vengativo y poderoso y no tengo nada ni a nadie. ¿Por qué le digo esto a un extraño? Realmente no lo sé”, escribió la fan.

Jennifer estuvo con el empresario John Miller durante 2 años, sin embargo el romance llegó a su fin hace unas semanas. Supuestamente la relación terminó porque la actriz desea enfocarse en la crianza de sus hijos y por el momento no tiene tiempo para una relación seria. Sin embargo, se dice que Garner posiblemente está saliendo con el actor Bradley Cooper/Foto: E! Online

La madre de tres aparentemente se basó en su propia experiencia al separarse de Affleck, elaborando una respuesta reflexiva a la comentarista.

También te puede interesar: Bradley Cooper y Jennifer Garner DISFRUTAN de un momento íntimo ¿son amantes?

“Tu corazón suena pesado, lo siento mucho. Ojalá tengas mujeres poderosas a tu lado, recordándote tu fuerza y tu valía. Con suerte, podrás calmar tu mente con oración/ meditación/ ejercicio/ arte. La risa vendrá y, de verdad, vale la pena luchar por ella. Hasta entonces, todo mi amor". ¿Crees que Jennifer si tenga un romance con Bradley Cooper?, ¿Consideras que la actriz ya ha superado a su ex Ben Affleck?