Jennifer Garner responde a Ben Affleck tras culparla de su alcoholismo

Jennifer Garner y Ben Affleck se casaron en el año 2005 y después de 10 años, en el 2015 decidieron separarse, divorciándose de forma oficial en el 2018, tras esto las cosas no volvieron a ser iguales y la pareja ha tenido que enfrentar varios escándalos, ahora el novio de JLo protagoniza uno nuevo que ¡enfurece a los fans de la protagonista de Elektra!

En La Verdad Noticias te revelamos que el matrimonio de la pareja tuvo como fruto a tres hijos, Violet, Seraphina y Samuel, los tres aún son menores de edad.

Anteriormente te contamos que Garner consiguió que Ben Affleck no fuera despedido; sin embargo, ahora te diremos cómo respondió la famosa a unas desafortunadas declaraciones de su ex, ¡no podrás creerlo!

Jennifer Garner responde a Ben Affleck

Ben culpó a la actriz Garner de su alcoholismo, y la actriz respondió a la altura de la situación, pues, tras las dolorosas declaraciones de su ex, se le vio muy sonriente en compañía de sus tres hijos y sostuvo una distancia importante con las cámaras, así que, se notó que no quiere hablar del tema; aunque no por eso no le dolió lo dicho por el actor, pues una fuente cercana reveló más detalles sobre lo que ella sintió al escuchar las declaraciones del padre de sus hijos.

De acuerdo con la fuente que fue entrevistada por el Daily Mail, la actriz no está nada feliz con lo dicho por Ben, pues dijo:

"Jen no está particularmente feliz con las palabras de Ben sobre el tema de su divorcio… No está bien.”

Y añadió:

"[Siente que fueron] una cachetada.”

Aunque, Garner no tiene de qué preocuparse, pues tiene a un ejército de fans que la han defendido de inmediato, y es que, aseguran que ella no tiene la culpa de que Ben sea un alcohólico, incluso sostienen que Jen fue su apoyo y quien lo llevó a rehabilitación.

¿Qué edad tenía Jennifer en si tuviera 30?

Tenía 32 años de edad, tan solo dos años más del personaje que interpretó en la película, Jenna Rink.

