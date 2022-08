Jennifer Garner no irá a la segunda boda de Ben Affleck y JLO por este motivo

La segunda boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez o “Bennifer” como los reconocen sus admiradores se está convirtiendo se llevará a cabo este fin de semana y ya ha comenzado desde ayer en una finca ubicada en Georgia que es propiedad del famoso actor.

Asimismo, todos han estado muy interesados no solo en ver cómo será la ceremonia, también en los invitados puesto que en su primera boda, los famosos la realizaron con muy pocos invitados, fue una ceremonia muy privada a diferencia de esta fiesta que es en grande.

Hay una persona que ha impactado al revelar que fue invitada pero que no piensa ir. Se trata nada más y nada menos que de la actriz Jennifer Garner, ex esposa de Ben Affleck y madre de sus tres hijos. Hoy te contamos cuál es el motivo por el que no asisitirá a su boda.

¿Por qué no irá Jennifer Garner a la boda de su ex esposo?

Revelan por qué no irá a la boda de Ben Affleck y JLO.

El motivo por el que la actriz Jennifer Garner no irá a la boda de Ben Affleck y Jennifer Lopez no es lo que muchos pensaron. Que podría estar encontra de dicho matrimonio o aún le duele ver a su ex esposo con otra mujer.

Es todo lo contrario, todo parece indicar que la verdadera razón por lo que no asisitirá a la segunda boda a pesar de estar invitada es por que tenía un compromiso de trabajo en otro sitio y no hubo manera de que lo cancelará.

Está información fue revelada por “Hollywood Life”: “Jennifer Garner es muy trabajadora con un proyecto que tiene en Texas y no podrá ir a la celebración, pero ella apoya totalmente que sus hijos vayan y es muy positiva en general sobre toda la cosa”.

¿Qué pasó con Ben Affleck y Jennifer Garner?

Jennifer Garner se separó de Ben Affleck por está razón.

Estuvieron casados por 13 años, pero la talentosa Jennifer Garner y Ben Affleck se terminarion divorciando en el 2015 porque el actor tenía problemas del alcohilismo y también de adicción al juego lo que terminó fracturndo su matrimonio.

Aunque eso quedó en el pasado, ahora la actriz está muy feliz por su ex esposo e incluso les mandó este increíble regalo de bodas.

