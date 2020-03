Jennifer Garner consiguió que su ex Ben Affleck no fuera despedido de una película/Foto: Libertad Digital

La pareja de actores, Jennifer Garner y Ben Affleck, se separaron durante el 2018 después de que Affleck le haya sido infiel a su esposa con una joven niñera que cuidaba a sus hijos. Sin embargo, Jennifer Garner aún sigue “cuidándole las espaldas” a su ex esposo, puesto que el director de la cinta “The Way Back” ha revelado que fue Jennifer quien consiguió que Ben no fuera despedido del filme después de recaer en su adicción al alcohol.

Hace un año, Ben Affleck comenzó el rodaje de la película “The Way Back” dirigida por Gavin O’Connor. Esta producción sería el gran regreso de Affleck a la actuación después de varios años de ausencia. Sin embargo, durante el rodaje de la cinta, el actor de 47 años tuvo una crisis y volvió a caer en el alcoholismo, del cual supuestamente ya había salido.

Ante esto, Gavin O’Connor y el resto de la producción ya habían decidido despedir a Ben Affleck, puesto que no iban a permitir que su irresponsabilidad con el personaje, afectara el trabajo de la película. Pero la persona que rogó para que no sacaran a Ben del proyecto, fue su ex esposa Jennifer Garner.

“Fue Jennifer Garner la que me llamó y me dijo que cuando él se había ido a rehabilitación…”

“Se había llevado consigo una pelota de baloncesto. Y ella añadió: ‘Gavin, te lo ruego, no des por perdida la película, él realmente quiere hacerla”, declaró el director a la revista 34th Street.

El actor estadounidense estuvo durante una semana en rehabilitación y el mismo Gavin O’Connor acudió a visitarlo para saber si Ben se encontraba en condiciones de seguir grabando. Además, el director de la cinta quería principalmente que Affleck consiguiera recuperar su sobriedad y estar bien de nuevo.

Gavin O'Connor y Ben Affleck/Foto: The Billings Gazette

Ben Affleck está de regreso

En este mes se estrenará la película “The Way Back” protagonizada por el actor Ben Affleck, Janina Gavankar y Al Madrigal. La cinta narra la historia de un ex jugador de básquetbol profesional que está tratando de superar sus adicciones y renovar su vida profesional y personal, después de haber vivido fuertes pérdidas.

También te puede interesar: Ben Affleck confiesa la verdadera razón de su alcoholismo

Sin duda, la actriz de 47 años Jennifer Garner sigue siendo el ángel guardián de su ex esposo Ben Affleck. Aunque la pareja lleva algún tiempo divorciada, se siguen apoyando mutuamente.