Jennifer Aniston ya tiene nuevo novio ¡Y no se trata de Brad Pitt!

La guapa y talentosa actriz Jennifer Aniston hace poco celebró su cumpleaños número 52, y ahora se ha informado que la famosa estrella de cine y televisión ya está saliendo con un misterioso hombre, pero no se trata de Brad Pitt.

Una fuente le dijo a la revista de espectáculos In Touch, que Jen está muy involucrada con su nuevo novio, de quien hasta el momento no se ha revelado su identidad, por lo cual no se sabe si es alguien famoso o no.

Sin embargo, la fuente aseguró que ellos la están pasando muy felices juntos. “Él es sensato, guapo, la hace reír y la hace sentir segura. Ella confía en él“, relató el informante.

Además, agregó que uno de los motivos por los que Aniston se interesó en su nueva pareja fue que él no era fanático de la sitcom “Friends”: “Él nunca fue fan de ella ni siquiera de ‘Friends’, lo que a ella le pareció muy refrescante y una de las mejores cosas que le podían pasar”.

Según reveló la fuente, Jennifer Aniston y su novio tienen gustos similares, como el amor por los perros, cocinar y ver películas independientes.

Hasta el momento, ella no ha confirmado estar saliendo con alguien, pero los fans esperan pronto poder conocer o tener una pista de quién es el afortunado que se ganó el corazón de la actriz.

Él podría ser el nuevo novio de Jennifer Aniston

Recordemos que la última relación pública de Jen Aniston fue con el actor y productor Justin Theroux, de quien se separó en 2017 y se divorcio en 2018. De igual manera, la estrella de cine estuvo casada con Brad Pitt, pero firmaron el divorcio en 2005.

Aunque se rumoró por mucho tiempo en 2019 y 2020 que Brad y Jen estaban planeando volver a estar juntos, parece que solo son amigos.

Sin embargo, algunos internautas creen que el posible nuevo novio de Aniston sea el actor Jason Sudeikis de 45 años, con el que Jennifer compartió pantalla en cintas como “Quiero matar a mi jefe”, entre otras.

Desde hace mucho tiempo se ha rumorado que Jason y Jennifer eran más que amigos; sin embargo, ahora que ambos están solteros, los fans creen que finalmente los actores podrían intentar algún romance. Pero hasta el momento, todos son teorías/Foto: Pop Sugar

Algunos medios estadounidenses han informado que los amigos cercanos a Jason y Jen aseguran que ellos siempre han tenido una conexión muy especial, dentro y fuera de la pantalla; así que no les sorprendería que estuvieran juntos.

Especialmente ahora que Sudeikis está soltero, después de separarse en noviembre de la actriz Olivia Wilde, con quien tiene dos hijos. ¿Crees que Jennifer Aniston hará público su nuevo romance? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

