¿Jennifer Aniston y su ex esposo Justin Theroux ya ni se hablan? Él aclara esto

Justin Theroux está aclarando sobre un rumor particularmente prominente que rodea su separación de su ex esposa Jennifer Aniston, y agrega que la ex pareja todavía comparte una relación cálida, incluso aún tienen conversaciones por mensajes y llamadas.

En una entrevista con Esquire publicado el jueves, Theroux rechazó la especulación de años de que la famosa pareja se separó porque no podían decidir sobre un lugar dónde vivir.

En 2018, fuentes anónimas le dijeron a Entertainment Tonight que Theroux quería vivir en la ciudad de Nueva York, mientras que Aniston prefería Los Ángeles. Ahora, Theroux aclara que ese no es el caso, al menos no del todo.

"Esa es una narrativa que no es cierta, en su mayor parte", dijo Theroux a Eric Sullivan de Esquire. "Mira, la gente crea narrativas que les hacen sentir mejor o les simplifican las cosas".

Sullivan escribió que el actor de "The Leftovers" calificó estos rumores como "una simplificación excesiva" sin ofrecer más detalles sobre la verdadera razón de su separación.

Aniston y Theroux se siguen en Instagram y, como señaló Sullivan, Theroux le deseó a su ex esposa un feliz cumpleaños en febrero con una publicación de Instagram en blanco y negro.

"No hablamos todos los días, pero nos llamamos. Hablamos por FaceTime. Enviamos mensajes de texto", le dijo Theroux a Sullivan sobre su relación todavía amistosa con su Aniston.

"Nos guste o no, no tuvimos esa división dramática, y nos amamos", continuó. "Soy sincero cuando digo que aprecio nuestra amistad. No podemos estar juntos y aun así traernos alegría y amistad".

La historia de Jennifer Aniston con Justin Theroux

Theroux y Aniston se conocieron en el set de "Tropic Thunder" en 2007 y se casaron en 2015. En 2018, la ex pareja reveló que se habían separado a fines del año anterior en un comunicado compartido con Associated Press.

"Normalmente haríamos esto en privado, pero dado que la industria del chisme no puede resistir la oportunidad de especular e inventar, queríamos transmitir la verdad directamente", dijo la ex pareja en el comunicado de 2018 compartido por un representante.

"Cualquier otra cosa que se imprima sobre nosotros que no sea directamente de nosotros, es la narrativa ficticia de otra persona", agregó la declaración de Aniston y Theroux. "Por encima de todo, estamos decididos a mantener el profundo respeto y amor que nos tenemos unos a otros".

Tres años después de que hicieron pública su separación por primera vez, la ex pareja pareció cumplir su promesa de seguir siendo amigos. El actor Justin Theroux También calificó a Aniston de "hilarante" y dijo que ella lo hace reír "muy, muy fuerte".

"Creo que cuando te vuelves bueno en las relaciones, y aquí estoy yo, soltero, si amas a la persona de la misma manera que la amaste en la relación, te convendría amarla de la misma manera al salir de la relación", dijo.

