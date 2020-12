Jennifer Aniston y Tom Cruise desatan rumores de noviazgo

Los rumores de citas de Jennifer Aniston y Tom Cruise aparecieron en las columnas de chismes con afirmaciones de que la pareja está teniendo un romance secreto.

Según el informe de la revista Globe, Cruise intentó convencer a Aniston para que se convirtiera en miembro de la Cienciología y comenzaran también una relación romántica.

¿Aniston y Cruise están saliendo?

La fuente afirma además que Aniston también estaba interesada en discutir sobre Cienciología y salir con Cruise, pero mantuvieron su romance en secreto del mundo para evitar cualquier controversia.

"Jennifer Aniston siempre ha estado interesada en Tom Cruise, pero nunca tuvo la oportunidad de trabajar con la estrella de Mission Impossible. Aunque Jen sabía que Tom no es su tipo, solo quería salir de su zona de confort y divertirse. Jennifer sabía que Tom no era material matrimonial, pero no estaba buscando uno en ese momento", afirmó la fuente.

Aniston sabía que una gran estrella como Cruise valoraría su privacidad y no hablaría de su vida personal con todo el mundo, lo que sería perfecto para mantener su romance en secreto y evitar cualquier controversia.

Jennifer Aniston y Tom Cruise NO están saliendo

Los rumores de citas de Jennifer Aniston y Tom Cruise son totalmente falsos y han sido desacreditados muchas veces. No hay forma de que Aniston esté interesada en Scientology o Cruise intentaría salir con ella solo por eso.

"Jennifer y Tom apenas se conocen y nunca se han conocido personalmente, lo que descarta todas las afirmaciones sobre su relación secreta", desmintió la prensa.

Jennifer Aniston ha sido vinculada con Brad Pitt muchas veces antes, pero eso también es solo un rumor sin fundamento y ella está oficialmente soltera.

