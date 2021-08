Jennifer Aniston y David Schwimmer podrían haber iniciado un romance

Una revista británica reveló que la famosa Jennifer Aniston y David Schwimmer habrían iniciado un romance en la vida real, pues aseguran que la actriz que daba vida a Rachel Green habría estado pasando más tiempo con el actor desde que se estrenó el episodio del aniversario de la serie.

Y es que, ha mencionado que después del reencuentro había despertado sentimientos en los famosos ya que siempre han tenido química desde que comenzaron el proyecto hace años, por lo que el reencuentro comenzaron a enviarse mensajes de texto después de la filmación.

En La Verdad Noticias te compartimos que Aniston y Davi Schwimmer se gustaban en FRIENDS, pues durante una entrevista el actor reveló que en la primera temporada sentía algo por la protagonista, incluso aseguró que estaba enamorado de la actriz, pues hubo varios coqueteos en el set.

La revista Closer dio a conocer que Schwimmer voló desde su casa en Nueva York para ver a Aniston en Los Ángeles. De igual forma revelaron que han pasado tiempo en casa de Jen, donde la famosa prepara cenas por las noches y que han disfrutado de charlas y pasar tiempo juntos.

Por otro lado, fueron vistos bebiendo vino mientras estaban conversando, pues estaban caminando por unos de los viñedos favoritos de la actriz en Santa Bárbara, pero a pesar de que han sido solo rumores del supuesto romance, no han revelado fotografías de los famosos ni los actores han dado detalles al respecto.

Usuarios reaccionan por romance de Aniston y David Schwimmer

Debido a lo publicado por la revista la reacción de los usuarios no se hizo esperar, pues no han podido dar crédito ante la idea de que los actores hayan dejado de ser amigos para darse una oportunidad en el amor. Algunos usuarios aseguran que no pueden evitar ilusionarse con la idea si lo que menciona la revista es cierta.

Los fanáticos han quedado intrigados sobre si ya han terminado de tomarse un descanso, algunos han comentado cómo habrá reaccionado Brad Pitt, quien tiene una amistad con Aniston, por aquellos rumores de un nuevo romance de su ex, ya que ha causado revuelo la relación que la ex pareja mantiene, pues se han lanzado indirectas.

¿Cuántos años tenía Jennifer Aniston en Friends?

Jennifer Aniston tenía 25 años de edad cuando comenzó la serie

La actriz Jennifer Aniston tenía tan solo 25 años de edad cuando comenzó a participar en la serie de televisión Friends. Actualmente la actriz tiene 52 años de edad y ha logrado una exitosa carrera en el mundo del cine como en la televisión, pero últimamente ha causado todo un revuelo por el posible romance con un actor de la serie.

Tras las fuertes especulaciones los usuarios han compartido divertidas reacciones sobre la posibilidad del romance entre Jennifer Aniston y David Schwimmer, incluso han compartido diversas escenas de la serie donde aparecen los protagonistas.

