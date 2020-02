Jennifer Aniston vivió difíciles momentos en su infancia por culpa de sus padres

Jennifer Aniston es una de las actrices de cine y televisión más queridas de todos los tiempos. Su papel en la sitcom “Friends” en su rol de Rachel Green le dio tanta fama y admiración por parte de los fans, que a donde quiera la Jennifer vaya o en cualquier producción que participe, sus fanáticos estarán con ella.

Sin embargo, la actriz de 51 años habló durante una entrevista con su colega Sandra Bullock para la revista Interview Magazine, sobre los momentos tan complicados por los que tuvo que pasar en su niñez con el divorcio de sus padres.

Durante su entrevista, Sandra Bullock le preguntó a Aniston cómo le hacía para siempre estar de buen humor y ser una persona positiva, ya que de acuerdo con Bullock, Jennifer suele tener una mentalidad muy agradable ante cualquier situación; por lo cual Aniston le respondió a Sandra que esa es la manera en como ella ha aprendido a enfrentar sus problemas:

“Creo que esto viene de crecer en un hogar desestabilizado y donde me sentía insegura. Viendo a dos adultos ser desagradables entre sí y presenciando ciertas cosas sobre su comportamiento me hicieron pensar: ‘No quiero hacer eso. No quiero ser eso. No quiero experimentar este sentimiento que tengo en mi cuerpo en este momento. No quiero que nadie más con quien esté en pueda sentir eso’”, declaró Jennifer Aniston.