Jennifer Aniston usó el mismo traje que Harry Styles; ¿se copian el estilo?

Junto a una entrevista en profundidad sobre la vida después de COVID-19, su nueva serie dramática The Morning Show y el reencuentro de Friends, Jennifer Aniston se hizo tendencia al usar el mismo traje que lució Harry Styles, ex integrante de One Direction.

Todos fueron filmados en una hermosa casa de tonos marrones y terminados con un tinte sepia, y los atuendos de Jennifer estaban perfectamente diseñados para combinar con el tema tonal.

Sin embargo, hay una imagen en particular que llamó la atención de todos, ya que vestía exactamente el mismo traje que un cantante extremadamente famoso.

La actriz compartió nuevas fotos de la reunión de Friends y generó furor entre sus fans en redes sociales, pues la similitud de su ropa con la del cantante se hizo más notoria.

Jennifer Aniston y Harry Styles tienen el mismo estilo

El mismo traje fue portado con diferente estilo

En una de las imágenes de InStyle, Jennifer se recuesta elegantemente en una silla de madera con un hermoso traje abstracto marrón y blanco.

El conjunto de chaqueta y pantalón de dos piezas se combina con una blusa blanca, joyas minimalistas y tacones blancos estilo holgazán.

Tan pronto como se lanzó la imagen hoy (3 de agosto), los fanáticos rápidamente se dirigieron a Twitter para compartir una revelación emocionante. ¡Es el mismo traje que usó Harry Styles!

Sí, Harry realmente usó el mismo atuendo cuando asistió a los Brit Awards 2021 a principios de este año, combinándolo con una camisa color crema, un bolso marrón y zapatillas deportivas informales.

¿De dónde es el traje?

El traje es de la temporada Gucci

El traje de estilo retro de los años 70 que llevaban tanto Harry como Jennifer es un conjunto icónico fabricado por la firma de moda Gucci.

Proviene de la colección de otoño de 2021 de Gucci, y su diseño de papel tapiz tonal ha llamado claramente la atención de los estilistas de ambas estrellas.

Ella combinó el traje con tacones Gucci a juego y una bufanda de Carolina Bucci, mientras que el estilista del cantante, Harry Lambert, lo combinó con un bolso Gucci marrón con asa superior de bambú.

También han usado el mismo atuendo en otra ocasión: En 2020, Harry fue visto con una camiseta que decía "guarda el drama para tu mamá" dentro de unos labios rojos.

Si no está familiarizado, esta es la misma blusa que usó Jennifer en el episodio 1 de la temporada 10 de Friends, titulado "El después del beso de Joey y Rachel".

Harry es aparentemente un gran admirador de la comedia de los 90 y posiblemente de la serie que protagonizó la guapa actriz sin saber que Jennifer Aniston reveló odiar el papel de Rachel en ‘Friends’.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!