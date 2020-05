Jennifer Aniston se negaba a creer rumores sobre Brangelina ¡Así supo la verdad!

Jennifer Aniston se negó a creer que la infidelidad de Brad Pitt con Angelina Jolie fuera verdad, en un momento cuando todos los medios publicaban los rumores del romance Brangelina.

Durante esa escandalosa época, Jennifer Aniston exhibió una inmensa confianza y fe en su entonces esposo, Brad Pitt, ya que se negó a creer a pesar de lo que proyectaban los medios con respecto al actor y su compañera, Angelina Jolie.

Sin embargo, después de su separación, la estrella de Friends habló con Vanity Fair sobre cómo solía creerle a Brad Pitt sobre los tabloides y como todo era mentira.

"Simplemente no sé qué pasó. En este punto, no me sorprendería nada, pero preferiría optar por creerle", dijo Jennifer Aniston.

Jennifer Aniston descubre el romance de Brangelina

Finalmente, Jennifer Aniston supo la verdad al ser publicadas el montón de fotos de las vacaciones secretas de Brad Pitt con Angelina Jolie en Kenia exponiendo su relación.

"¿Es un momento extraño? Sí, pero no es mi vida. Él toma sus decisiones. Puede hacer lo que sea. Estamos divorciados y puedes ver por qué". Jennifer Aniston llamó a Brad Pitt tras la filtración de las fotos y dijo le dijo: "Falta un chip de sensibilidad".

Brad Pitt y Angelina Jolie en Kenia

La estrella de Murder Mystery confesó que estaba sorprendida al ver las fotografías de Brad Pitt y Angelina Jolie, muy acaramelados en las playas de Kenia, y cómo no se esperaba esa revelación.

"El mundo estaba en shock, y yo estaba en shock", dijo. "Sería un robot si dijera que no siento momentos de ira, de dolor, de vergüenza. Amo a Brad. Realmente lo amo. Lo amaré por el resto de mi vida. Es un hombre fantástico”, finalizó Jennifer Aniston.