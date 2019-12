Jennifer Aniston roba corazones por una fotografía con su perro ¡MIRA POR QUÉ!

La actriz estadounidense Jennifer Aniston siempre se ha caracterizado por ser una gran amante de los caninos, tanto así, que ha aparecido en diversas entrevistas hablando sobre ellos y el amor que siente por ‘el mejor amigo del hombre’.

Tal fue el caso en recientes días cuando en sus redes sociales posteó una fotografía al lado de su perro, una imagen que al poco tiempo se hizo viral y no por su mascota, pues hay algo más que capturó la atención de todos los cibernautas.

En dicha imagen se ve a la actriz estadounidense con un pastor alemán, aunque lo que en realidad sorprendió a todos es la juventud de una Jennifer Aniston que tenía apenas 23 años en dicha imagen, una edad en la que todavía no era un icono de Hollywood como lo es ahora.

LA MISMA ESENCIA

Quizá ya han pasado muchos años de aquella imagen, mismos que han provocado que Jennifer Aniston se vuelva una de las grandes representantes de la industria del cine a nivel internacional, sin embargo, su esencia sigue siendo la misma, una mujer humilde y apasionada.

Esto se refleja en el cuidado y atención que sigue teniendo por los animales hasta la actualidad, claro reflejo de que Hollywood y la fama no han logrado cambiarla, como ha pasado con otras artistas.

MARCANDO TENDENCIA DESDE LOS 90’s

En los últimos tiempos que las famosas salgan enseñando sus perros es algo bastante habitual y algunos se han hecho bastante famosos siguiendo esta tendencia. Solo hay que ver a la mexicana Yanet García y su conocido canino que sale en la mitad de sus fotos publicadas en Instagram.

En el caso de Jennifer Aniston no es habitual que salga posando con los perros en las fotos, aunque siempre ha reconocido tener en casa al menos uno. Otras famosas como Sarah Jessica Parker, quien es reconocida por la serie ‘Sex and the City’ ha reconocido tener hasta tres perritos en su casa en Nueva York.

