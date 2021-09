Jennifer Aniston revela lo que busca en una pareja

Jennifer Aniston es una actriz que saltó a la fama como Rachel Green en Friends. También se convirtió en una estrella de cine después de aparecer en éxitos de taquilla como The Break-Up (2006), Marley & Me (2008) y Were the Millers (2013).

Gracias a su popularidad, la vida personal de Aniston ha sido ampliamente seguida por los tabloides y los fanáticos. Ella ha estado soltera desde hace algunos años, y Aniston reveló recientemente lo que busca en una pareja.

¿Por qué terminaron las relaciones anteriores de Jennifer Aniston?

¿Por qué terminaron las relaciones anteriores de Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston ha estado vinculada a varias estrellas de Hollywood desde el comienzo de su carrera. Dos de sus relaciones más famosas son sus respectivos matrimonios con los actores Brad Pitt y Justin Theroux.

Aniston y Pitt estuvieron casados de 2000 a 2005. Se rumorea que se separaron porque Pitt engañó a Aniston con su coprotagonista Angelina Jolie durante el rodaje de la película Mr. and Mrs. Smith.

Sin embargo, Aniston a menudo sostiene que ella y Pitt simplemente se separaron el uno del otro. En una entrevista con Vanity Fair en 2005, Aniston explicó: “Es simplemente complicado, las relaciones son complicadas".

Mientras tanto, Aniston y Theroux estuvieron casados de 2015 a 2017. Según los informes, hubo varias razones para la separación. Algunos alegaron que la pareja tenía diferentes perspectivas de la vida y no podía ponerse de acuerdo en ciertas cosas.

Lo que Jennifer Aniston busca en una pareja ahora

Lo que Jennifer Aniston busca en una pareja ahora.

Han pasado algunos años desde que Aniston y Theroux se divorciaron, y Aniston reveló recientemente que está lista para tener una cita nuevamente. "Creo que es hora", dijo Aniston en el programa de SiriuxXM Lunch with Bruce (a través de People).

“Creo que estoy lista para compartirme con otra persona. No quise hacerlo durante mucho tiempo, y realmente amaba, ser mi propia mujer sin ser parte de una pareja. He sido parte de una pareja desde que tenía 20 años. Así que había algo realmente agradable en tomarse el tiempo".

A los 52 años, Aniston sin duda ha aprendido mucho sobre la vida y las relaciones. Como informamos en La Verdad Noticias, también compartió algunas cosas que está buscando en una pareja ahora.

Explicó: “La facilidad con la que fluye la conversación la primera vez es un buen indicador. Confianza, pero no arrogancia. Humor. Por favor, te lo ruego, te lo ruego. Generoso, amable con la gente. Ya sabes, son muy pocas necesidades".

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!