Jennifer Aniston revela la identidad del hombre que le ha sido leal

Luego de dos matrimonios fallidos, la actriz de Hollywood Jennifer Aniston de 49 años durante u evento reveló al hombre que le ha sido leal durante su vida pero con aquella persona nunca tendrá planes de llegar al altar.

Recordamos que la serie ‘Friends’ convirtió a Jennifer Aniston en una estrella internacional gracias a su papel de ‘Rachel Green’, durante su participación en la divertida historia la actriz siempre lució un hermoso cabello y que hasta ahora siempre lo ha mantenido de un mismo color.

Los peinados que se realiza la famosa Jennifer Aniston hay una persona detras de todo su cambio de imagen y que es especial para ella, su nombre es Chris McMillan, la actriz mencionó que es un gran amigo y diciendo que es el marido que nunca se casara con el porque es gay.

Jennifer Aniston es una de las famosas estrellas más reconocidas en el mundo del cine, ha trabajado con grandes actores. Recientemente el estilista durante la ceremonia de los InStyle Awards recibió un reconocimiento como el mejor peluquero del año.

Ambos son buenos amigos, pues el estilista siempre procura que Jennifer Aniston luzca espectacular a cada presentación que asiste.

"Primero te sientes guapa y sexy y viva, porque nadie tiene la habilidad de hacer lo que Chris hacía con ese corte de pelo. Yo solía referirme a esos años como el período Rachel, cuando llevaba ese corte de pelo que me hacía pensar: 'Vaya, estoy increíble', pero luego me veía abandonada a mi suerte y parecía que llevaba un sacate encrespado en la cabeza porque no tenía ni idea de cómo peinarme”. Comentó Jennifer Aniston.