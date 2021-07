Jennifer Aniston revela cómo ha cambiado en los últimos 30 años

La guapa actriz Jennifer Aniston se sinceró con sus seguidores en redes sociales y reveló cómo ha cambiado en los últimos 30 años, pues aunque luce igual de hermosa que siempre su mentalidad ha cambiado y con ello sus prioridades.

La actriz se catapultó a la fama gracias a su papel de Rachel Green en la serie de "Friends" hace 25 años y actualmente es una de las actrices más conocidas en el mundo del espectáculo, por ello en La Verdad Noticias te revelamos los cambios que ha tenido esta gran artista.

Así ha cambiado la actriz de Friends

La actriz ha cambiado su lista de prioridades en los últimos años

Fue a través de sus stories en Instagram que Aniston de 52 años de edad publicó un reflexivo post en el que dejó ver cómo han cambiado sus metas y objetivos en estos últimos años. Reveló que encontrar a alguien apuesto, casarse antes de los 30 y ser exitosa para enorgullecer a sus padres ya no es algo que esté entre sus metas.

Ella aseguró que en vez retirarse con millones, ahora prefiere “retirarse con recuerdos”, y en vez de encontrar un trabajo bien pagado ahora desea “conseguir un empleo que me apacione hacer”, así mismo cambió ser la “mejor” por “estar presente”, asegurando que se casará cuando esté lista y no cuando una edad lo marque, además indicó que ya no busca a alguien guapo, sino a una persona que en verdad pueda conectar con ella.

Recientemente la actriz de Friends reveló para la revista People que no usa las aplicaciones de citas para conocer a personas, pues aseguró que prefiere las “formas tradicionales”. Al ser cuestionada sobre estas app la actriz de inmediato contestó: “Absolutamente no”. “Prefiero ceñirme a las formas tradicionales de tener citas. Ya sabes, que alguien te pregunte si quieres salir por ahí o viceversa, es la fórmula que prefiero” agregó.

¿Cuál es la pareja actual de Jennifer Aniston?

La actriz no ha confirmado si tiene alguna relación

Actualmente Jennifer Aniston está soltera, aunque se ha rumorado que ya tiene novio y no se trata de Brad Pitt, pues se ha dicho mantiene una relación sentimental con Jason Sudeikis, con quien ya rodó 'Somos los Miller'.

Ninguno de los artistas ha revelado nada al respecto, pero desde febrero la revista InTouch, habló del presunto romance, citó como fuente a una persona cercana a la actriz de 52 años. "Es guapo, sensato, la hace reír y la hace sentir segura. Ella confía mucho en él y está feliz", dice el citado medio.

Cabe indicar que Jason Sudeikis, un actor de 45 años de edad y siete años más joven que Jennifer Aniston, ha trabajado con ella en la filmación de películas como Somos los Miller y Quiero matar a mi jefe, por lo que ellos se conocen desde hace algún tiempo y se rumora que ahora la conexión ha crecido más.

