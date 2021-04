¿Jennifer Aniston planea adoptar una niña en México? Ella responde

Con un comunicado publicado en el medio TMZ, por parte del mánager de la actriz Jennifer Aniston, ella ha respondido a los rumores de sus supuestos planes de adopción. La famosa negó estar en proceso de adoptar a una niña en México, y al parecer aún no tiene el objetivo de convertirse en mamá.

Fueron los medios como The Mirror y The Sun quienes comenzaron a circular el chisme de que la estrella de cine y televisión presuntamente confirmó esto durante las grabaciones del reencuentro de los actores de Friends.

“Los rumores de que Jennifer está en el proceso de adoptar un bebé son falsos y nunca sucedieron”, dijo el representante de Aniston.

Según dijeron, Jennifer se había puesto en contacto con un orfanato mexicano para iniciar los trámites de adopción; pero estas especulaciones son falsas. Ya que la actriz sí habló de su vida privada durante la grabación de Friends, The Reunion en HBO Max, pero no contó nada sobre la maternidad.

Supuestamente Jen confesó durante la reunión de Friends que estaba en proceso de adopción, pero al parecer todo se ha tratado de un rumor falso/Foto: La Tercera

Jennifer Aniston no ve la maternidad como algo necesario

Después de tener una exitosa carrera actoral y de haber estado casada en dos ocasiones, primero con el actor Brad Pitt y años más tarde con el actor y director Justin Theroux; Jennifer Aniston de 52 años no ha sentido la necesidad de tener hijos.

Jennifer no descarta la idea de ser mamá, pero no le gusta que los medios la presionen constantemente con el tema/Foto: El País

En diversas entrevistas la estrella de Friends ha aclarado que le molesta mucho cuando le inventan rumores de embarazo porque tenga un vientre abultado o por subir de peso.

Además, la artista considera que las mujeres no deben ser tachadas de “infelices” sólo porque no están casadas o no se convirtieron en madres.

“He trabajado demasiado duro en mi vida y en mi carrera como para ser reducida a un ser humano triste y sin hijos”, dijo Aniston en una entrevista para la revista Marie Claire.

Aunque Jen nunca ha descartado la maternidad de sus planes de vida, ella ha dicho sentirse muy bien con su vida actual, y en caso de que en algún momento desee tener un hijo, sería la primera en confesarlo al público.

¿Crees que Jennifer Aniston confesó algún secreto durante la reunión de Friends en HBO Max? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

