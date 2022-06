Jennifer Aniston nunca comió la "ensalada viral" que se hizo famosa en Friends.

Jennifer Aniston está poniendo fin a una confusión de años con respecto a la ensalada que comía todos los días para el almuerzo mientras filmaba la comedia favorita de los 90, "Friends".

“Lo siento, siento que estoy decepcionando a todos, pero esa no es mi ensalada”, dijo Aniston a Shape durante una entrevista de Zoom sobre la receta viral el miércoles. “Se ve delicioso, pero no es la ensalada que comí en 'Friends”.

La Verdad Noticias informa que, los rumores comenzaron cuando Courtney Cox le dijo a The LA Times en 2010 que Aniston comía la misma "ensalada de cobb manipulada" todos los días mientras estaba en el set.

¿Cuáles son los ingredientes de la ensalada de Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston nunca probó la "ensalada viral" que comía a diario en Friends.

La ensalada, que consiste en bulgur, pepinos cortados en cubitos, perejil, menta, cebolla roja, garbanzos, queso feta desmenuzado y pistachos picados, se ha recreado miles de veces en TikTok e Instagram, y muchos creen que se hizo famosa por su nombre.

Sin embargo, ese no es el caso, ya que Jennifer Aniston reveló que no tiene idea de dónde vino la receta de la “Ensalada Jennifer Aniston”, y agregó durante una sesión de preguntas y respuestas con Elle que ella “nunca tendría tantos garbanzos en una ensalada, para ser honesta. No es bueno para el tracto digestivo”.

Su ensalada preferida en ese momento era "totalmente diferente", y consistía en lechuga picada, pollo, claras de huevo, un par de garbanzos, tocino y una vinagreta básica.

Jennifer Aniston se sincera sobre su salud

Hoy en día, la hermosa Jennifer Aniston está abierta a más que una ensalada en el día a día, ya que la salud se ha convertido en una cuestión de equilibrio para la estrella de televisión, y le dijo a Shape: "Concéntrate en ser realmente bueno contigo mismo, pero también permítete los momentos de indulgencia".

Busque "Jennifer Aniston Salad" en TikTok y encontrará docenas y docenas de videos, algunos con más de 10 millones de visitas, que afirman presentar la receta de ensalada favorita de la actriz.

