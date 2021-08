Jennifer Aniston manda a volar a amigos que deciden no vacunarse contra COVID-19

Jennifer Aniston confesó que terminó su amistad con varias personas en su “círculo íntimo” porque se negaron a recibir la vacuna contra COVID-19, pese al azote de la pandemia en todo el mundo.

Y es que Jennifer Aniston ya está harta del coronavirus y le dedicó polémica foto, la actriz ha sido una de las celebridades que más ha promovido la vacunación. Aniston recibió su segunda dosis de la vacuna en mayo pasado.

Jennifer el dia de su vacunación

Jennifer Aniston posó con cubrebocas para hacer conciencia sobre la pandemia, entre sus muchas acciones para prevenir el coronavirus, como ha sido el recibir sus dosis completas de la vacuna y hablar en contra de los llamados “antivacunas”.

La actriz de 52 años de edad, dijo que es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones no se sienten basadas en nada más que en el miedo o la propaganda.

La famosa seguro que odos pasamos por la fatiga de las noticias, la fatiga del pánico, durante la pandemia porque esperábamos que algún día nos despertaríamos y oiríamos algo esperanzador, y todo lo que obtuvimos fue más locura, pero no debe ser motivo para no vacunarse.

Aniston tiene un problema de Dislexia

La dislexia es una enfermedad que afecta a celebridades como Aniston, quien cuenta con una gran cantidad se deguidores en su cuenta de Instagram, y que se sinceró sobre el padecimiento en una reciente entrevista de Hollywood Reporter, cuyas revelaciones te compartimos en La Verdad Noticias.

“La revelación “cambió mi vida. Cuando era joven no era buena estudiante debido a dificultades relacionadas a su dislexia no diagnosticada [...] pensaba que no era lo suficientemente inteligente” y no podía retener nada”.