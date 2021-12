Jennifer Aniston llama “desagradable” que le pregunten por qué no ha tenido hijos

La ex estrella de Friends considera que esta pregunta puede ser dolorosa para algunas mujeres/Foto: Time Magazine

Jennifer Aniston ha contestado de manera contundente a quienes constantemente le preguntan sobre la maternidad. Y es que la estrella de cine y televisión considera “desagradable” e incluso “doloroso” que la cuestionen por no tener hijos.

La actriz estadounidense de 52 años de edad declaró en una entrevista para The Hollywood Reporter que está cansada de que desde hace años le pregunten con relación a su intención o no de tener bebés.

"Los rumores de embarazo y la suposición de 'Oh, ella eligió su carrera sobre (tener) niños'. Es como, 'No tienes idea de lo que me está pasando personalmente, médicamente, por qué no puedo... ¿Puedo tener hijos?' No saben nada, y fue realmente doloroso y desagradable", explicó Jennifer Aniston de la serie Friends.

Aniston dice que la pregunta de los hijos no se la hacen a los hombre

Aniston considera que la pregunta sobre tener hijos suele ser sexista/Foto: CBS News

Aniston habló sobre los prejuicios que se tienen ante las mujeres que no están casadas o no tienen hijos, y el contraste que existe con relación a los hombres, a quienes no se les cuestiona por ello.

"Los hombres pueden casarse tantas veces como quieran, pueden casarse con mujeres de entre 20 y 30 años. Las mujeres no pueden hacer eso", declaró la famosa.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Jennifer Aniston ha sido muy reservada sobre el motivo real por el que hasta ahora, no se ha convertido en mamá. Pero según sus reciente declaraciones, podría tratarse de una condición médica, aunque no dará más detalles sobre esta parte de su vida personal.

Jennifer Aniston podría tener un romance con David Schwimmer

Se ha especulado que Jen y David han iniciado una relación/Foto: Revista Clase

Actualmente, se rumora que la actriz ha iniciado un romance con nada más y nada menos que David Schwimmer, el actor de 55 años de edad con quien tuvo una relación amorosa en pantalla durante la serie Friends, con los personajes de Rachel y Ross.

Y es que hace unos meses se reveló que ambos actores estuvieron enamorados mientras protagonizaban la famosa serie de comedia, pero nunca lograron tener un romance debido a que cada uno siempre estuvo en una relación con otras personas.

Por lo tanto, ahora que tanto Jennifer Aniston como Schwimmer se encuentran solteros (ya que ambos se han divorciado de sus ex parejas), es posible que finalmente hayan decidido darse una oportunidad amorosa.

