Jennifer Aniston es TERRIBLEMENTE criticada por su serie ¿Por qué?

La actriz Jennifer Aniston ha causado polémica luego de que se lanzara el pasado viernes el Apple TV+, la apuesta de la empresa de Cupertino para sacar una tajada en el ya congestionado negocio de la televisión por streaming, donde también están metidos Netflix, Amazon y, dentro de poco, Disney.

Todo ha comenzado después de que un famoso crítico ha expresado que los tres primeros capítulos de "The Morning Show" podrían construir un fracaso, ya que el primer episodio está entre las peores cosas que ha visto en su vida, en especial cuando hablamos de una época dorada de la televisión.

Resulta que Rachel Green (Jennifer Aniston) y su hermana Jill (que es interpretada por Resse Witherspoon en la sexta temporada) están de regreso en Manhattan, pero en "The Morning Show" se han cambiado los nombres, ahora se llaman Alex y Bradley respectivamente y no son hermanas, sino periodistas de televisión.

Entre más detalles, Alex es una exitosa presentadora del programa "The Morning Show", mientras que Bradley es una combativa periodista de noticias duras que se acaba de mudar a la ciudad, donde la acción comienza a las tres de la mañana cuando Chip Black (Mark Duplas), el productor ejecutivo del show en la ficción, recibe una llamada en la que le dan varias malas noticias sobre su jefe.

Tal parece que "The Morning Show" se va directamente al modo de gran drama con Alex tomando la delantera con los dientes apretados y luchando por contener las lágrimas porque su querido Kessler ha sido despedido sin atenuantes, por lo que te deja pensando: "es muy pronto para que ocurra todo esto".

El crítico ha mencionado donde está el error: “Todavía no estamos montados en la serie. No estamos conectados con los personajes. Apenas pasaron unos pocos minutos. Y no nos importa lo que pasa. Es como si nos pidieran celebrar la Navidad en julio. Simplemente no estamos listos. Esto es el resultado de un mal guión y de actuaciones acartonadas que terminan dando una exposición cruel y penosa. Los diálogos son más torpes que una moto averiada, escritos con un oído no de lata, sino de piedra.”

En conclusión el crítico destaca que la serie con la que Apple se lanzó de lleno al streaming parece un contenido amateur, lo que es notable teniendo en cuenta el costo de la producción, que de acuerdo a Bloomberg, fueron unos US$300 millones por 20 episodios) y la fama de sus protagonistas.