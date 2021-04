Jennifer Aniston dijo una vez que tener hijos parece una idea 'aterradora'

Jennifer Aniston saltó a la fama en la década de 1990 como uno de los actores principales de Friends. Desde entonces, los fanáticos y los medios de comunicación han estado extremadamente interesados en su vida personal.

Aniston ha estado en algunas relaciones de alto perfil, aunque a la edad de 52 años, es una famosa que no tiene hijos. De hecho, Aniston compartió una vez que tener hijos le parece una perspectiva "aterradora".

Jennifer Aniston cerró recientemente los rumores sobre la adopción de niños

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Aniston ha lidiado con muchos rumores de embarazo a lo largo de su carrera. Sin embargo, el último rumor en torno a la cantante fue sobre una posible adopción.

Closer informó que Aniston estaba en proceso de adoptar un niño de México y que la adopción se finalizaría en junio. Según el medio, Aniston también compartió la noticia con sus compañeros de trabajo en Friends.

Sin embargo, el representante de Jennifer Aniston cerró los rumores. El representante de la talentosa actriz le dijo a E! Noticias, "La historia sobre adoptar a un niño es una fabricación y es totalmente falsa".

Jennifer Aniston dijo una vez que tener hijos parece una perspectiva 'aterradora'

Aniston no ha compartido por qué no tiene hijos; después de todo, es una decisión personal para muchas personas. Sin embargo, una vez le dijo a Elle que tener hijos parece "bastante honesto, algo aterrador".

“Algunas personas están hechas para ser esposas y tener bebés”, dijo. "No sé con qué naturalidad me viene eso". ¿Qué opinas de la decisión que ha tomado Jennifer Aniston sobre no tener hijos aún? ¿Déjanos tus pensamientos en la caja de comentarios?

