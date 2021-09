La actriz estadounidense Jennifer Aniston compartió que está lista para volver a tener una relación a pesar de disfrutar de la vida de soltera.

“Nadie de importancia ha llegado a mi radar todavía, pero creo que es el momento. Creo que estoy listo para compartirme con otro", dijo recientemente la ex estrella de" Friends " a Bruce Bozzi en el show "Radio Andy" de SiriusXM. Jennifer Aniston, de 52 años, expresó que ha estado en relaciones durante casi 30 años y realmente disfrutó de su tiempo a solas.

"No quería [tener una cita] durante mucho tiempo y me encantaba ser mi propia mujer sin ser parte de una pareja", dijo la actriz de "The Morning Show", y agregó: "He sido parte de una pareja". desde que tenía 20 años, así que había algo realmente agradable en tomarse el tiempo ".

¿Jennifer Aniston usará Tinder para encontrar el amor?

Jennifer Aniston dice estar lista para tener una relación: "Es hora".

La actriz también redobló su creencia de que debería encontrar el amor en persona en lugar de a través de aplicaciones de citas como Tinder o Raya, diciendo que es "una chica de la vieja escuela". “La gente ya no se acerca a la gente. Ellos no hacen eso. Es extraño”, dijo Jennifer Aniston.

Y aunque cree que un primer beso es "bastante importante" a la hora de decidir la compatibilidad, también busca ciertos rasgos de carácter en una pareja.

“La facilidad con la que fluye la conversación la primera vez es un buen indicador”, dijo, y agregó: “Confianza, pero no arrogancia. Humor, por favor, se lo ruego. Generoso, amable con la gente. Ya sabes... se requieren muy pocas necesidades ".

¿Que es lo que busca la actriz en una pareja?

Jennifer Aniston dijo que busca alguien que aprecie un estilo de vida saludable también es imprescindible. "Creo que la forma física es importante y no solo por cómo te ves, sino que quiero estar aquí por mucho tiempo y no estar en una silla de ruedas cuando tenga 80", dijo.

Pero los hombres de Hollywood pueden seguir caminando, ya que Jennifer Aniston ya está cansada de los famosos y quiere un novio "normal" dijo a principios de este mes, puntualizando que está buscando salir con alguien fuera de la industria.

La Verdad Noticias informa que, Jennifer Aniston estuvo casada con Brad Pitt de 2000 a 2005 y con Justin Theroux de 2015 a 2017. Aún sigue siendo amiga de sus dos ex. También ha estado vinculada a Vince Vaughn, John Mayer, Bradley Cooper y Gerard Butler.

