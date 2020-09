Jennifer Aniston casi deja la actuación todo por un papel agotador

Jennifer Aniston se ha convertido en una actriz de Hollywood aclamada por el público y un icono de la industria del cine desde que bailó en un McDonald's en Mac and Me de 1988. De hecho ahora la mayoría de la gente la conoce por interpretar a Rachel Green y, más recientemente, a Alex Levy en The Morning Show.

ero a pesar de que Jennifer Aniston continúa agregando créditos a su impresionante filmografía, admitió que una vez consideró seriamente dejar de actuar ¿por qué?.

Durante el podcast SmartLess, Jennifer Aniston le dijo a Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, "Tendría que decir que los últimos dos años [dejar de fumar] ha pasado por mi mente, algo que nunca antes había pasado". Agregó que "me quitó la vida" y pensó: "No sé si esto es lo que me interesa".

Jennifer Aniston confiesa que un papel le hizo pensar en dejar la actuación.

Jennifer no dijo cuál fue el papel que la hizo reconsiderar su trayectoria profesional, pero este fue un "proyecto sin preparación" que completó antes de The Morning Show, donde interpretaba a Alex Levy, por lo que muy probablemente sea antes del 2019.

Pero es bueno que esta icónica actriz del cine haya decidido no dejar la actuación y al mismo tiempo reflexionar sobre su estilo de vida.

En cuanto a lo que haría, si no fuera por actuar, quizás nuestras memorias del cine serían diferentes, pero qué piensa la ex de Brat Pitt respecto a qué sería si no se dedicara a la actuación.

Te puede interesar: Cantante revela la verdad sobre la nueva amistad de Brad Pitt y Jennifer Aniston

Jennifer Aniston dijo que le gustaría sumergirse en el mundo profesional del diseño de interiores. "Me encanta. Es mi lugar feliz. Es realmente un lugar feliz para mí", evidentemente que sí de hecho lo hiciera realidad Jen sería una increíble diseñadora de éxito.