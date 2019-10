Jennifer Aniston YA TIENE INSTAGRAM ¡mira su épica primera foto!

La actriz Jennifer Aniston es una de las mujeres más queridas en el mundo, pues a lo largo de su carrera artística nos ha regalado diversos personajes con los que nos hemos enamorado, desde ser una teibolera criminal, hasta enamorarnos con su personaje en Una Esposa de Mentira.

Pero si hay un papel por el cual el mundo entero recuerda a Jennifer Aniston es por ser Rachel Green en la serie Friends, el icónico Sitcom de la década de los 90’s que ha batido récords y que se encuentra vigente hasta nuestras fechas, siendo una de las series más vistas en los servicios de streaming.

A pesar de todo su éxito, Jennifer Aniston no contaba con redes sociales, ni una cuenta de twitter, ni una cuenta de Instagram en donde pudiéramos seguir su día a día, sin embargo, la actriz se ha sumado al mundo de las redes al abrir su primera cuenta en Instagram.

Sin embargo, no solo el hecho de verla en Instagram nos ha hecho saltar de emoción, sino lo épica que fue su primera foto y el pie de imagen que le puso, ello nos ha dejado sin palabras ya que Jennifer Aniston encontró la manera perfecta de llegar al internet.

“Ahora somos ‘FRIENDS’ (amigos) en Instagram” se lee en el pie de foto de la imagen que publicó Jennifer Aniston, en la cual se ve al elenco de Friends en una reunión privada.

Y es que como todos sabemos, este 2019 se cumplen 25 años del estreno de dicha serie, por cual ha habido diferentes festejos, desde un set de lego conmemorativo, hasta la nueva versión de “I’ll be there for you” interpretada por Meghan Trainor.

La cuenta en Instagram de Jennifer Aniston es “jenniferaniston” su primera imagen alcanzó más de 5 millones de “me gusta” en menos de un día, donde también alcanzó hacerse con 2.5 millones de seguidores.

