Jennifer Aniston ¿Por qué se DIVORCIÓ de Brad Pitt?

Dos décadas han pasado para volver a ver nuevamente una foto de Brad Pitt y Jennifer Aniston juntos, un hecho totalmente sin precedentes que ocurrió este domingo durante los Premios SAG Awards, donde ambos actores ganaron en sus respectivas categorías.

Si se recuerda ambas celebridades formaron uno de los matrimonios más mediáticos de principio de siglo y ahora ha protagonizado uno de los reencuentros las sorprendentes de la farándula, pues los actores se encontraban nominados a los premios que entrega el gremio de actores más grande e influyente del cine y la televisión en EE UU, donde él, competía por su papel secundario en Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino, mientras que ella, por su papel protagonista en la The Morning Show, serie de Apple TV+.

Los actores se divorciaron en 2005 y desde ese año no fueron vistos juntos en algún evento, algo que sucedió en enero durante los Globos de Oro 2020 y ahora más de cerca en los Premios SAG Awards 2020.

La historia de amor entre Jennifer Aniston y Brad Pitt

Brad Pitt y Jennifer Aniston se conocieron en 1994 durante el rodaje de la serie “Friends”, pero no fue hasta el año 1998, tras cortar con sus respectivas parejas Gwyneth Paltrow y Tate Donovan, que comenzaron a salir, después de coincidir en una cena. Luego de dos años de romance se casaron el 19 de julio de 2000 en la mansión que la productora de televisión Marcey Carsey tenía en Malibú, California, y que según medios del espectáculo, la boda costó 1 millón de dólares.

El fin de su matrimonio

Sin embargo, desde octubre a diciembre de 2004 se empezó a rumorar sobre la crisis que estaba viviendo la pareja, por lo que algunos medios aseguraban que hace unos meses el actor no habría podido resistir a los encantos de Angelina Joli, con quien protagonizó “Sr. y Sra. Smith”; es así que el 8 de enero de 2005, los esposos, a través de un comunicado, dieron a conocer que habían decidido divorciarse.

¿Por qué se separaron Jennifer Aniston y Brad Pitt?

Varias hipótesis empezaron a tejerse en torno al fin del matrimonio de Brad Pitt y Jennifer Aniston, siendo una de las más fuertes que el actor quería tener hijos, pero ella no estaba interesada en ser madre, al menos por el momento. Otros aseguraban que los caminos profesionales de ambos se habían vuelto muy distantes y no pudieron manejarlo haciendo que la relación se deteriora y al final, firmaron el divorcio en marzo de ese año y quedaron en buenos términos.

